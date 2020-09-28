Kumarcılara göz açtırılmıyor

Malatya’da kumar oynayan ve oynatanlara adeta göz açtırılmayıp, kumar oynayan 4 şahsa toplamda 8 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ise bir işyerinde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 125 TL para ile 4 adet fincan ve zarlara el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 8 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.

İşletmeci hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca söz konusu iş yerine Covid19 tedbirlerine uymamak ve ruhsatsız çalışmaktan gerekli tutanak tanzim edildi.

Sözü edilen işyerinin mühürlenmesi için ilgili kurumlarca gerekli yazışmalar yapıldı.

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