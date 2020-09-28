Kayısı da manolya desteği tartışmaları Battalgazi ilçesindeki muhtarlar, desteğin adaletsiz dağıtıldığı iddiasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı da manolya desteği tartışmaları Battalgazi ilçesindeki muhtarlar, desteğin adaletsiz dağıtıldığı iddiasında

İHA

Kayısı da manolya desteği tartışmaları Battalgazi ilçesindeki muhtarlar, desteğin adaletsiz dağıtıldığı iddiasında

Bu yıl kayısıda yaşanan Manolya hastalığı sonrası üreticiye gönderilen 10 milyon TL’lik destek ödemesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarları, hasar tespitinin adaletsiz yapıldığını iddia ederek üreticilerin destekten faydalanamadığını savundular.
Malatya’da bu yıl kayısı ağaçlarında görülen ve ciddi ürün kaybına yol açtığını belirlenen Manolya hastalığı sonrası üreticinin desteklenmesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 10 milyon TL destek gönderildi. Paralar Valilik yoluyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün belirlediği üreticilere dağıtılırken, birçok üretici ise ürünlerinin hastalıktan zarar görmesine rağmen destek alamadıklarından dert yanıyor. Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda mahalle muhtarı, Eskimalatya meydanında bir araya gelerek haksızlığa uğradıklarını iddia ettiler.
Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, kayısı üreticilerinin bu konuda mağdur olduklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz aylarda Battalgazi Tarım İlçe Müdürlüğünden 2 çalışan gelerek burada manolya hastalığının olup olmadığını sordu. Bende kendilerine baraj kenarlarında çok olduğunu ve gerekirse kendileri ile birlikte gideceğimi söyledim. Ancak biz biliyoruz gidip bakacağız dediler. Kime destek verilip kime verilmediğini bilmiyoruz. Ancak tek bildiğimiz bölgemizde birçok üretici bu destekten faydalanmadı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Gelen desteğin kayısı üreticileri arasında eşit ve adaletli şekilde dağıtılmasıdır” diye konuştu.
Muhtar Adak, Battalgazi Ziraat Odası’nın kayısı üreticisinin de yanında duramadığını dile getirerek, “Sadece aidat zamanı çiftçileri soruyorlar. Bir çalışma yok çiftçiye hizmet yok, bu tür durumlarda üreticinin hakkını savunmuyorlar. Sadece aylık aidatlar gelince mesaj atıyorlar” ifadelerine yer verdi.
Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın’da, manolya hastalığının bu yıl kayısı üreticilerinin belini büktüğünü dile getirerek, çiftçiye gönderilen destek ödemelerinin hangi kriterlere göre dağıtıldığını bilmediklerini söyledi. Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerinin bu süreçte muhtarlar ve ziraat odaları ile temasa geçip geçmediğini soran muhtar Sayın, “Hangi kriterlere göre bu destekler ödenmeye başlanıldı. Eğer vakit yoksa tüm arazileri tespit etmeye, TARSİM’den bu yıl manolya hastalığı nedeniyle destek alan üreticiler rahatlıkla istenebilirdi. Ancak ne yazık ki bu yapılmadı”
Kemerköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Tomo ise, aynı şekilde ilçe tarım müdürlüğünden görevlilerin geldiklerini ve kendilerinden hastalıklı bahçeleri sorduklarını belirterek, “Biz hangi bahçede hastalık var nereden bileceğiz dedik, ve tüm bahçeleri incelemelerini istedik. Ancak 34 yere bakarak çekip gitmişler. Şimdi de gerçek mağdur üreticiler bizleri arıyorlar ve destek alamadıklarından şikayet ediyorlar” dedi.
Serintepe Mahallesi Muhtarı Abuzer Apaki’de, görevlilerin geldiğinde bazı bahçeleri gezdiklerini ancak tümüne bakmadan gittiklerini savunarak, “Bize tüm bölgeyi kapsayacak dediler. Ancak destekler açıklandığında kimsenin destekten faydalanamadığını gördük. Bilseydim böyle olacak kendileri ile tüm bahçeleri gezerdim. Bu destekler nereye gitti, yetkililerden açıklama bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan ise aynı şikayetlerden dert yanarak, hasar tespitinin adaletsiz olduğunu ileri sürdü. Çiftçinin mağdur olduğunu ve destek ödemesi alamadığını ifade eden Doğan, Battalgazi Ziraat Odası’nın da pasif olmasını eleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çınar’dan dini hassasiyet vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan dini hassasiyet vurgusu
Kumarcılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Kumarcılara göz açtırılmıyor
Alkollü lokantalara sıkı denetim
YEREL HABERLER Alkollü lokantalara sıkı denetim
Sahte izin belgesi ile seyahate polis engeli Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sahte izin belgesi ile seyahate polis ...
Ceviz ve bademlerin geliri hayır işlerine
YEREL HABERLER Ceviz ve bademlerin geliri hayır işlerine
Arguvanlı iş adamlarından vefa
YEREL HABERLER Arguvanlı iş adamlarından vefa
Yeni Malatyaspor'da eksik mevkilere transferler bekleniyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da eksik mevkilere transferler ...
Depremzede konutlarında 1.etapta sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Depremzede konutlarında 1.etapta sona yaklaşıldı
Yolcu otobüsüyle kaçakçılığa darbe
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle kaçakçılığa darbe
Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler Polis, Malatya’da çalınan altınların izini sürdü
YEREL HABERLER Çaldıkları altınları bozdurup dolara ...
Arguvan’da HES kodsuz kurumlara girilemiyor
YEREL HABERLER Arguvan’da HES kodsuz kurumlara girilemiyor
(ÖZEL) Elisa testi ile hem korona virüs hem de antikorun oranı tespit edilebilecek Yerli tanı kiti ile virüsün vücuttaki varlığı da ortaya çıkarılabiliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Elisa testi ile hem korona virüs hem de ...
Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Malatya'da her gün 4 ton tıbbi atık toplanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da her gün 4 ton tıbbi atık toplanıyor
Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske üretiyor
YEREL HABERLER Malatyalı tekstilciler günlük 10 milyon maske ...
Malatya'da sahte motor yağı operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da sahte motor yağı operasyonu
Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma
Battalgazi Belediyesi’nden spor yatırımlarına ağırlık
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden spor yatırımlarına ağırlık
Yeni Malatyaspor altyapıdan 2 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor altyapıdan 2 futbolcu ile ...
Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor yenilgisi moralleri bozdu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor yenilgisi moralleri ...
MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel
YEREL HABERLER MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu ...
Başkan Çınar, Beylerderesi’ndeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Beylerderesi’ndeki çalışmaları inceledi
"Azet Bacı ve Hamdi Dayı" Barbie bebeğe karşı
YEREL HABERLER "Azet Bacı ve Hamdi Dayı" Barbie bebeğe karşı
Hamido’nun karısı vefat etti
YEREL HABERLER Hamido’nun karısı vefat etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X