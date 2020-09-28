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Malatya'da 1 milyon 639 adet emanet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

İHA

Malatya'da 1 milyon 639 adet emanet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Yeşilyurt Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleri kapsamında yaptığı ekmek yardımlarında 1 milyon 639 adet emanet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir güzellik ve zenginlik kazandıran ‘Emanet Ekmek’ projesine destek veren 93 fırın sahibine, toplumdaki paylaşma kültürüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür belgesi verecek.

5 yılda 1 milyon 639 adet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Yeşilyurt ilçesinde ‘İyilik Askıda Kalmasın’ sloganıyla başlatılıp, ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla sürdürülen ‘Emanet Ekmek’ projesiyle, geride kalan 5 yıllık sürede 1 milyon 639 adet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

93 fırına yapılan bağışlar anlık görülebiliyor
İhtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında manevi bir köprünün oluşmasını sağlayan projeye destek veren 93 fırına Yeşilyurt Belediyesi tarafından yerleştirilen dijital göstergeler sayesinde, bağışlanan ekmek sayısı anlık görülebiliyor. Hayırseverler tarafından haftada ortalama 12 bin adet ekmek bağışı yapılırken, dar gelirli vatandaşlar da projenin uygulandığı fırınlardan bağışlanan ekmekleri rahat bir şekilde temin edebiliyor.

Talimat Başkan Çınar’dan
‘Emanet Ekmek’ projesinin gelişmesi ve büyümesine katkı sunan fırın sahiplerine teşekkür belgesi gönderilmesi talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pide fırınlarını ziyaret ederek iş yeri sahiplerine teşekkür belgelerini takdim etti.

“Projemiz örnek oluyor"
İhtiyaç sahibi ailelere ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında yardım eli uzatmalarını sağlayan ‘Emanet Ekmek’ projesine destek veren 93 fırının tamamına teşekkür belgesi göndereceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımlaşma bilincinin toplum genelinde canlı tutulması adına 2015 yılında hayata geçirdikleri ‘Emanet Ekmek’ projesinin ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine örneklik teşkil ettiğini söyledi. ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla başlattıkları projenin 93 fırında devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Halka Hizmet Hakka Hizmet anlayışıyla başarıyla sürdürdüğümüz ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimize farklı güzellikler kazandıran, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürüne çok anlamlı değerler katan ‘Emanet Ekmek’ projemizi sahiplenen ve destekleyen 93 fırınımızın sahiplerine ve değerli çalışanlarına öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler projemizi halkımızla ve esnaflarımızla dayanışma haliyle yürütüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye gayret ediyoruz. 2015 yılında ‘İyilik Askıda Kalmasın’ sloganıyla başlattığımız ve şu an itibariyle 93 fırınımızda devam eden ‘Emanet Ekmek’ projemizle geride kalan beş yıllık süreçte 1 milyon 639 adet ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bağış yapan ile ekmek alanların birbirini görmediği bu projeyle hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında manevi bir köprü kurmuş oluyoruz. Haftada ortalama 12 bin adet ekmeğin dar gelirli hemşerilerimize ulaşmasında desteklerini esirgemeyen fırın sahiplerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür belgesi takdim edeceğiz. Bugün ilk olarak ta ilçemizin farklı noktalarında hizmet veren fırınlarımızı ziyaret ederek, işyeri sahibimize ve çalışanlarına, toplumsal dayanışma ruhumuza verdikleri güç ve kuvvetten dolayı teşekkürlerimi sunup, belgemizi takdim ettik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bütün fırınlarımızı tek tek ziyaret ederek bu belgeleri işyeri sahiplerine teslim edecekler. Bizler bir yandan ilçemizi imar ederken diğer taraftan gönüller kazanmayı asla ihmal etmiyoruz. Bu organizasyona başlamadan önce belediyemizde yaklaşık aylık 180 bin TL’ye yakın bir ekmek maliyeti vardı. Emanet Ekmek projesini başlattıktan sonra şimdi buradaki maliyeti tamamen Emanet Çarşıya yönlendirdik ve ailelerimize gıda, giyim ve temizlik gibi ev ihtiyaçlarını veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen tüm hayırseverlerimizi bu ve benzeri diğer sosyal sorumluluk projelerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler paylaşırsak, bölüşürsek daha mutlu oluruz, daha güçlü oluruz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra ziyaret ettiği fırınların sahiplerine teşekkür belgelerini takdim ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ekmek yardımında bulundu.
Projeye destek veren fırın sahibi Mehmet Dönmez, “‘Emanet Ekmek’ projesinden dolayı Belediyemize teşekkür ediyorum, çok değerli bir proje, verenlerden alandan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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