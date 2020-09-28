Yeni Malatyaspor'un hafta içi maçları

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Yeni Malatyaspor'un Süper Lig 20202021 Futbol Sezonunda hafta içi oynayacağı 9 karşılama belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon yapılanması ile ilgili kararından sonra hafta içi oynanacak haftalar belirlendi.

Hafta içi oynanacak maçlarda Yeni Malatyaspor 5 deplasman 4 iç saha maçı oynayacak. İşte Yeni Malatyaspor'un hafta içi oynayacağı maçlar:



14. Hafta: AlanyasporYeni Malatyaspor

17. Hafta: Yeni MalatyasporSivasspor

20. Hafta: HataysporYeni Malatyaspor

23. Hafta: Göztepe Yeni Malatyaspor

28. Hafta: Yeni MalatyasporBeşiktaş

33. Hafta:Yeni MalatyasporFenerbahçe

36. Hafta: ErzurumsporYeni Malatyaspor

38. Hafta: SivassporYeni Malatyaspor

41. Hafta: Yeni MalatyasporHatayspor

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