Yeni Malatyaspor'un hafta içi maçları

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig 20202021 Futbol Sezonunda hafta içi oynayacağı 9 karşılama belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon yapılanması ile ilgili kararından sonra hafta içi oynanacak haftalar belirlendi.
Hafta içi oynanacak maçlarda Yeni Malatyaspor 5 deplasman 4 iç saha maçı oynayacak. İşte Yeni Malatyaspor'un hafta içi oynayacağı maçlar:
14. Hafta: AlanyasporYeni Malatyaspor
17. Hafta: Yeni MalatyasporSivasspor
20. Hafta: HataysporYeni Malatyaspor
23. Hafta: Göztepe Yeni Malatyaspor
28. Hafta: Yeni MalatyasporBeşiktaş
33. Hafta:Yeni MalatyasporFenerbahçe
36. Hafta: ErzurumsporYeni Malatyaspor
38. Hafta: SivassporYeni Malatyaspor
41. Hafta: Yeni MalatyasporHatayspor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.