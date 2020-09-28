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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da yeni Doğu Garajı törenle hizmete açıldı

İHA

Malatya’da yeni Doğu Garajı törenle hizmete açıldı

Doğu Garajı, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat çalışmaları tamamlanan Sivas Caddesi girişindeki itfaiye binasındaki yeni yerinde hizmet verecek.
Doğu Garajı esnafının talebi doğrultusunda çalışma başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılan ve gerekli tadilat çalışmaları tamamlanan yeni garaj hizmete hazır hale getirildi. Doğu Garajı'nın hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Meclis Üyesi Hasan Karataş, Büyükşehir Belediyesi idarecileri, minibüsçü esnafı ile muhtar ve vatandaşlar katıldı.

“Doğu Garajı esnaflarımızın bitmeyen 20 yıllık bir çilesi vardı”
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce açılışta yaptığı konuşmada, “Bizi bugün böyle güzel bir ortamda birlik beraberlik içerisinde, böyle güzel bir eserin yapımında bize büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a şahsım ve esnaflarım adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarım. Doğu Garajı esnaflarımızın bitmeyen 20 yıllık bir çilesi vardı. Bir defasında Yimpaş arkasına Doğu Garajı yapılarak esnaflarımızın istememesine rağmen mağdur edilmiştir. İtirazlar edildikten sonra Doğu Garajı mezarlıklar arkasına yapılarak, yine hem yolcularımızın mağduriyet yaşamasına hem de servisçi esnaflarımızın mağdur olmasına sebebiyet verilmiştir. Bu sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ilettiğimizde talimatları doğrultusunda yeni yerimizle ilgili çalışmalar yapılarak, bugün böyle güzel bir eseri minibüsçüler esnafına kazandırılmıştır. Ben şunu belirtmek istiyorum, çok kısıtlı bütçelerle böyle güzel bir eseri yapmak her babayiğidin yapacağı bir iş değildir. Ben bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkürler ediyorum” dedi.

"Adaletin olduğu yerde huzur vardır, barış vardır, birlik vardır"
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karataş, yıllardan beri kanayan bir yara olduğunu dile getirerek, “O yaramızı da Selahattin başkanımıza sunduk. Hep birlikte alınan bir karar vardı. O karar da çok şükür uygulandı. Ben buradaki gerek seyahat eden vatandaşlarımız adına, esnafımız ve minibüsçülerimiz adına kendisine huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki adaletin olduğu yerde huzur vardır, barış vardır, birlik vardır. Bunu da sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni Doğu Garajı'nda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Esnaf ve Sanatkârlar ve Malatya Şoförler Odası Başkanı Şevket Keskin de, bu bölgenin böyle bir esere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Vatandaşı düşünmek zorundayız. Minibüsçüyü ve taşımacıyı bir kenara bırakalım. Doğu Garajı yapıldığı zamanda çok karşı çıkmıştık. İnsanlar nasıl gidecek. Defalarca söyledik ama anlatamadık. Çünkü bu bölgenin şehre yakın, şehrin merkezinde bir yere ihtiyacı vardı. Çokta güzel oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’ın esnaf için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Yeni Doğu Garajında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya’yı birlikte kalkındıracağız”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz bir yola çıktık. Bu yol kutlu bir yol. Bu yol vefa yolu. Bu yol Millete hizmet etme yolu. AK Partimizin bir sloganı var; ‘Onlar konuşur biz yaparız’. Önümüzdeki yıllarda herkes Malatya ile ilgili konuşulan sorunların çözüldüğünü görecek. Hizmete elverişli üretken bir yönetim anlayışı oluşturduk. Bunun sonucu Milletvekillerimiz ile birlikte, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler ile beraber, mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte şehirde birlikte ortak iradeyle yönetme anlayışı temel esas alınmasını söyledik. Bunun sonucunda Malatya’nın yıllardır bekleyen sorunları bir bir çözülmeye başladı. Bu sorunlar Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Çevre Yolu, Vagon Onarım Fabrikası, Yimpaş bir yandan bu sorunlar çözülürken bir yandan da Malatya’nın geleceği için önemli yatırımlara imza atıyoruz. Yeni Şire Pazarı, Lisanslı Depoculuk Projesi, Buğday Pazarı, yeni bir fuar merkezi gibi birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın genelinde altyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. İlçelerimizde kanalizasyon sularının içme suyu kaynaklarına karışmasını engellemek için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bunun yanında ilçelerimizde 12 arıtma tesisi için gerekli ihale çalışmalarımızı başlattık. Göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi araç filosunun yaş ortalaması 3035 civarındaydı. Araç filomuzu gençleştirmek için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem ulaşım hem de yeni iş makineleri alarak hizmete sunduk. Bu hizmetlerimizin yanında Malatya’daki yeşil dokunun artırılması için başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Malatyamıza İnderesi bölgesinde ilk etabı 100 dönüm olan ve toplamda 3 bin dönümlük bir park kazandırdık. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerimizde de park çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Yapımı devam eden parklarımızı tamamen vatandaşlarımızın kullanabilecekleri şekilde dizayn ediyoruz. Ticari alanların olmadığı, yoğunlukla yeşilin hâkim olduğu parkları hizmete sunacağız. Bizim insanımız ferasetlidir. Bizim insanımız iğnenin yıldızında Hindistan’ı seyreder. Yapmacık, yapıyormuş görünmekle fotoğraf siyaseti ile bir yerlere varamayız. Cumhurbaşkanımız ‘ Millete hizmet eden o milletten sevgide, sempatide alır’ diyor. Bizde milletin hizmetkârıyız” şeklinde konuştu.
Doğu Garajı esnafının çok rahat bir şekilde hizmet vereceği bir mekâna kavuştuğunu belirten Başkan Gürkan, "Yeni yaptığımız Doğu Garajı herkesin kullanabileceği, giriş çıkışların rahat olduğu iyi bir merkeze dönüştü. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonrada birlik ve beraberlik içerisinde olmayı temenni ediyorum. Araya nifak sokmak isteyenler olacaktır ama biz doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Malatya halkının bize göstermiş olduğu teveccühü hizmete dönüştürdüğümüz zaman vebalden kurtulmuş oluruz. Aksi takdirde o vebalin ezikliğini ömür boyu yaşarız. Biz gece demeden gündüz demeden haftanın 7 günü 24 saat sahadayız. Ankara’da da Öznur Hanım ve diğer milletvekillerimizle birlikte el ele vereceğiz bu şehri geleceğe ve istikbale taşımak için gayret göstereceğiz. Biz doğru yapacağız. Haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmayacağız. Biz şemsiyemiz gökyüzüdür dedik. Gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan, güneşin ısısından havadan teneffüsü alabilen herkes bizim hizmetimizden yararlanır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kimin aklına bir kuşku gelirse, bir adaletsizlik, bir haksızlık, adam kayırma olursa muhakkak bizim haberimiz olsun. Kimse öyle bir şey yapmaz yapamaz. Malatya’da da bu dedikoduları kaldırmamız lazım. Var olanı söyleyeceğiz ve gereğini yapacağız ama kimsenin de günahına girmeyeceğiz. Bunu açıkça söylüyorum. Tekrardan yeni Doğu Garajının vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Başkanımızın Malatya’ya yeni bir yatırımını bütün esnafımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’ı canı gönülden kutluyorum. Doğu Garajı'nın bütün esnafını memnun etmiştir, vatandaşlarımızı memnun etmiştir, Allah razı olsun. Vatandaşın, esnafın sorunlarını beraberce birlikte huzur içerisinde ilettiğimiz anda yerel yönetimlerden de, genel yönetimlerden de gereken cevabı bugüne kadar çok net aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın yanında yol yürüdüğü için, onlara hizmetlerini eksiksiz getirdiği için, temizlikten yollarına kadar hizmetleri getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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