Malatya'da alt geçitte trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, MalatyaElazığ karayolu Battalgazi Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.
Edilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki Fort marka 44 ABM 070 plakalı otomobil önünde seyir eden aracın ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan 1 hafif olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerin sevk edildiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.