Malatya'da alt geçitte trafik kazası: 2 yaralı

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Malatya'da alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Battalgazi Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki Fort marka 44 ABM 070 plakalı otomobil önünde seyir eden aracın ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan 1 hafif olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerin sevk edildiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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