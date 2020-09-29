Kaçakçılara göz açtırılmıyor

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Malatya’da kaçakçılara göz açtırılmayarak, 20 adet gümrük kaçağı Hızar Makinası ile 675 deste Gümrük Kaçağı sigara kâğıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri yürüttükleri çalışmaları sonucunda iki farklı aracın Malatya’da gümrük kaçağı emtia malzemeleri pazarladıkları tespiti üzerine harekete geçerek, araçları çevre yolu üzerinde durdurdu. Yapılan aramalarda ise 20 adet gümrük kaçağı Hızar Makinası bulundu. Olayla ilgili şüpheli 5 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer yandan, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında; H.K. isimli şüpheliden, 675 deste Gümrük Kaçağı sigara kâğıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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