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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de “Avrupa Spor Haftası” coşkusu

İHA

Battalgazi’de “Avrupa Spor Haftası” coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası, Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bulunan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında coşkuyla kutlandı.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak 2330 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Eskimalatya’da bulunan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında bir dizi sportif faaliyetler düzenlendi.
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler eşliğinde Jimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando, Karate, Futbol (Penaltı Atışları), Dart, Dağcılık, Satranç ve Eskrim gibi branşlarda etkinlik düzenlendi. 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak aynı anda kutlanan ve çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyi bir araya getiren etkinliklere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de katıldı. Başkan Güder, Avrupa Spor Haftası’nın Battalgazi’ye hareketlilik getirdiğini dile getirdi.

“Obezitesiz bir dünya için hareketsiz kalma”
Düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde görevli hocalarımız ve eskrim ile uğraşan çocuklarımız Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında gösteri ve sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Maalesef nimetin külfete dönüşmüş olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle obezitenin ciddi bir problem olduğu bir dönemde Afrika bölgesinde ve uzak doğuda açlıkla mücadeleler veriliyor. Kimsenin aç kalmadığı ve obezitesiz bir dünyayı oluşturma adına çaba sarf etmemiz lazım. Bu obezite hastalığını giderme anlamında Avrupa Spor Haftası dolayısıyla hem Avrupa’da hem de ülkemizde bir etkinlik düzenleniyor. Malatya’daki etkinliklere ise Battalgazi ilçemiz ev sahipliği yapıyor. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak bu sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Gerçekten önemli bir etkinlik. Bu etkinliğe sahip çıkmak gerekiyor. Vatandaşlara bir tavsiyem var. İnsanlar evlerinden iş yerlerine veya başka bir yere giderken, araç kullanmaktansa yürüyüş yaparak ya da bisiklet kullanarak gitmelerini öneriyoruz. Etkinliği düzenleyen Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

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