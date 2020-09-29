Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı renklerine bağladı

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Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya'yı renklerine bağladı.

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Semih Kaya, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarısiyahlı yapan imzayı attı.

2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Kaya, 20182019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.

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