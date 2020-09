Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılında iç ve dış hatlar, toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz 2019 yılında 209 milyonu aştı. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Erhaç Havalimanı yerine yapılacak yeni terminal binasını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na belediye başkanları, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Terminal binasında konuşan Bakan Karaismailoğlu, ülke coğrafyasının bütünsel kalkınması için 81 vilayetin her köşesinde yeni yatırımlara devam ettiklerini, dünyanın gıpta ettiği dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu yatırımlarımız içerisinde havalimanlarımız ve havayollarımız büyük önem taşıyor. Ülkenin her noktası karadan olduğu gibi havadan da birbiriyle bağlanırken, aynı zamanda dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası ve sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bize hedef gösterdiği gibi kısa bir süre içerisinde havayolu, halkın yolu oldu. 2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonu aştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolarlardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini aldı. Bugün sadece bölgemiz için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke sathında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz, ülkemizi büyük hedeflerine taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle, 'Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası' başlığı altında, bugüne kadar yapılan yatırımlara değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dâhilinde yapacağımız büyük işleri sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz."

'89 BİN OLAN YOLCU SAYISI 750 BİNİ AŞTI'

Bakan Karaismailoğlu, Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Her noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz. 2003 yılında bin 96 olan uçak trafiği, 2019 yılında yüzde 392 artış ile 5 bin 389'a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 750 bini aştı. Mevcut kapasitesi 500 bin yolcu olan terminal binamızın kapasitesini daha önce artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuldu. Havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla; yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya´ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik, proje çalışmalarını tamamladık. 2 Kasım 2020 tarihinde 'Malatya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı' ihalesini gerçekleştireceğiz. Malatya´ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandıracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde Isı ve Güç Merkezi Binası, 112 metrekare Apron Bariyer Binası, Havalimanı Giriş Nizamiye Binası, Havalimanı İç Bağlantı Yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik Apron ve Yer Hizmetleri Araç Sahası'nı da inşa edeceğiz. Malatya'ya dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya, havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak. Ticaret faaliyetleri daha da hareketlendirecek. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Malatya'yı da geleceğe hazırlıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

