Koronayı yenen başhekim görevine döndü Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk: "Daha önceki gribal enfeksiyonlara benzemiyor"

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, evdeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden virüsle mücadele için görevinin başına döndü.

Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eden yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sağlıkçıları da önemli ölçüde etkiliyor. Virüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlıkçıların birçoğu da enfekte oluyor. Son olarak Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk virüse yakalandığını açıklayarak evde karantinaya girdi. Eşi ile birlikte enfekte olan Başhekim Aktürk, evdeki 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.

Bu süreçte yaşadıklarını İHA’ya anlatan Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, virüsün kendisine nasıl bulaştığı yönünde bir fikrinin olmadığını belirterek, “Hastanede hekim, hemşire ve sağlıkçı arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu için sürekli servisleri geziyoruz. Muhtemelen bu ziyaretler sırasında virüsü kaptık” dedi.

Covid19 semptomlarının kendisinde baş göstermesi ile test yaptığını ve sonucun pozitif çıkması ile evde karantinaya girdiğini belirten Aktürk, “Tedavi sürecini evde geçirdik. İlk 23 gün sıkıntılı oldu biraz. Eşimin de hekim olması nedeniyle evde tedavi aldık. Bu süreç gerçekten sıkıntılı bir süreç. Hastalığın seyri açısından sıkıntılı bir süreçti. Ama sağ olsunlar ailemizin ve bizleri seven dostlarımızın desteği ile atlattık bunu” ifadelerine yer verdi.

Virüsün tedavisinde yakın ilgi ve moralin de çok önemli olduğunu dile getiren Aktürk, “Bizim burada yatan hastaları izole ediyoruz. Hiçbir yakını ile görüşemiyor. Buda aslında hastada moral olarak bir çöküntüye neden oluyor. Bu süreci atlatan biri olarak, bu dönemde daha fazla desteğe ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu yaşayan biri olarak bizzat gördük” şeklinde konuştu.

Virüsle mücadelenin en önemli ayağının maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Başhekim Aktürk, “Sürekli aynı şeyleri yapmak bazen insanları bıktırabiliyor, ancak biz bu söylemleri dikkate almaz isek maalesef hastalık bulaşıyor. Bulaşmadan sonra hastalığın nasıl seyredeceği çokta belli olmuyor” dedi.

Covid19 virüsünün daha önce geçirdiği gribal enfeksiyonlardan farklı olduğunun da altını çizen Aktürk, “Yaşadığınız ağrı daha önce yaşamadığınız bir ağrı. Bu o hastalık daha önceki gribal enfeksiyona benzemiyor. Bu nedenle biraz daha farklı bu durum” şeklinde konuştu.

Başhekim Aktürk, bu süreçte gerek mesaj gerekse bizzat arayarak kendisini yalnız bırakmayan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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