Semih Kaya: "En büyük hedefim Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına gitmek"

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi başarılı defans oyuncusu Semih Kaya, en büyük hedefinin Malatya ekibi ile Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Semih Kaya, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini 2 yıllığına sarıkırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve takımda forma giyen birçok futbolcuyla daha önce birlikte görev yaptığını kaydederek, "Buraya gelmemde hocamız Hamza Hamzaoğlu’nun payı büyük. Kendisine, başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu anlamda teşekkür ediyorum. Önemli bir camiaya geldim. Sarıkırmızı renkler altında mücadele etmek beni için ayrı bir motivasyon olacaktır" dedi.

Fiziksel olarak hazır olduğunu belirten başarılı defans oyuncu, şunları söyledi:

"Fiziksel olarak hazır durumdayım. Buraya gelmeden önce 40’ın üzerinde özel idman yaptım. Bir takım nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalıştım. Hocamızın kararına göre Antalyaspor karşısında forma giymek istiyorum. İnşallah sahaya çıkıp takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yeni Malatyaspor forması altından Avrupa Kupalarına gitmek en büyük hedefim."

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