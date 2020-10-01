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Yeşilyurt’ta muhtarlara ‘Covid-19’ tedbirleri anlatıldı

İHA

iki gün süren programda mahalle muhtarlarına 'Covid19' salgını kapsamında alınması gereken tedbirler ve kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Yeşilyurt’ta muhtarlara ‘Covid-19’ tedbirleri anlatıldı

iki gün süren programda mahalle muhtarlarına ‘Covid19’ salgını kapsamında alınması gereken tedbirler ve kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen ‘Covid19’ eğitimlerinde mahalle muhtarlarına alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler verildi. Bu süreçte izalasyona alınan vakaların da evlerinde denetlenmelerinde aktif görev alan muhtarlara takdir belgeleri de verildi.
2 günlük eğitim sonu gerçekleşen belge teslim töreninde konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Covid19 salgını ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmalarına büyük bir özveriyle katkı sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür eden Gülenç, gerçekleşen saha çalışmaları neticesinde Yeşilyurt’ta ki vaka sayılarının ise her geçen gün azaldığına dikkat çekti.
Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sağlık sisteminin kilitlenmemesi açısından hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, ““Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz ve iki gün süren programlarımızda muhtarlarımızla bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Sevinerek te söyleyebilirim ki Malatya’mızda ve Yeşilyurt’umuzda vaka sayıları pik yaptıktan sonra gün geçtikçe azalarak gitmektedir. Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız rakamlar itibariyle bunu müjde olarak paylaşmak isterim. Güzel bir düşüş içerisindeyiz, bunu tabii ki hep beraber ve koordineli çalışmalar neticesinde oluşuyor. İnşallah böyle sürdükçe, kurallara uydukça en alt seviyeye kadar gerileyecektir” dedi.
Önlemlerin kontrollü sosyal hayattaki aynı kararlılık ve ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini belirten Gülenç, “Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve el temizliğinde hassas davranmaya devam etmelerini önemle rica ediyorum. İlçemizde bu ağır süreci el birliğiyle omuzlanan muhtarımıza takdir belgelerini takdim edeceğiz, çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
İki gün süren programların bitiminde Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürü Ömer Sucu ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Horoz, ‘Covid19’ ile etkin mücadele çalışmalarına katkı sunan mahalle muhtarlarına takdir belgelerini takdim ettiler.

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