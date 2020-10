Engellilerin adını kullanarak yardım toplayanlar hakkında suç duyurusu

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubunun organizasyonunda, Malatya’da aktif faaliyet gösteren engelli dernekleri ile birlikte engellilerin adını kullanarak yardım toplayan bazı kişi ve kurumlara yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

Kent Konseyi binasında bir araya gelen engeli dernek temsilcileri konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Engelli dernekleri adına basın açıklaması gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engellilere yardım etmek amacıyla gazete, dergi ve benzeri gibi basılmış eserleri satarak elde ettikleri geliri engelliler yararına harcadıklarını iddia edenler ile ilgili birçok olumsuz mesaj üzerine bu yardımların ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılmadığı şüphesi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Altuntaş, “Son dönemlerde kentimizde biz engelliler adına kaldırım ve caddelerde satış yaparak, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın duyguları ile oynandığını tespit ettik. Bu şekilde yardım toplayan kişilerle iletişime geçtiğimizde ise bizleri tersleyerek tehdit ve hakaretler ettiklerini belirtmek istiyoruz. Bunun gibi kişi ve kurumlara itibar edilmemesini, bizlere yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın bu yardımlarını doğrudan engelli dernekleri vasıtasıyla veya resmi yardım kuruluşları vasıtasıyla yapmalarını rica ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin sosyal bir devlet olduğunu ve tüm sosyal haklara sahip olduklarını da ifade eden Altuntaş, “Eksik kalındığı noktada ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyeti görüyoruz. Bizler, yardımsever vatandaşlarımızın duygularının, bizim özel durumlarımız üzerinden suiistimal edilmesine sessiz kalamazdık. Ayrıca unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır ve bu yardım ve desteğe her an ihtiyaç duyabilir. İnsanların iyi niyeti suiistimal edilirse gerçekten ihtiyaç olduğunda bu yardım ve destekleri bulamayabilirsiniz. Bizleri fütursuzca kıran ve haberimiz olmadan kullanan bu insanlara fırsat vermemenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Avukat Leyla Keleş ise, vatandaşların böyle bir durum ile karşı karşıya kaldıklarında yardım taleplerini geri çevirmeleri gerektiğini belirterek, yüklü miktarda alınan yardımlar karşısında ise gerekli açıklama yapılmadığı takdirde gerek CİMER üzerinden gerekse de Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat ederek bireysel olarak suç duyurusunda bulunabileceklerini söyledi.

