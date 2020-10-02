Kayısı diyarında patates hasadı başladı Çiftçiler sulama suyu sorununun çözülmesini istiyor

Kayısı başkenti Malatya’da çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Darende ilçesinde ekimi yapılan patateslerin hasadına başlanılırken, üretimin bu yıl verimli olduğu belirtildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıya alternatif olarak yeni ürünlerde ekilmeye başlanıyor. 4 yıl önce Niğde’de bir patates üretim şirketinin ilçeye gelmesi ile başlanılan patates üretimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Gökpınar projesinin hayata geçmesiyle birlikte Günpınar ve Başdirek mahallelerinde bin 100 dönüm alana ekimi yapılan patateslerin hasadı başladı.

Darende’de patates üretimini yaygınlaştıran şirketin yetkilisi Kemal Bengi, Malatya’da toprağın verimli olduğunu ve patates üretiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Bölgede şu an sadece sulama ile ilgili sorunun yaşandığını dile getiren Bengi, “Niğde’de kurulan bir tarım şirketi olarak Darende’ye gelerek patates tohumu üretimi yapıyoruz. Bu aynı zamanda yerli ve milli tohum üretimidir. Darende 4 yıldır üretim yapıyoruz, verim konusunda gayet memnunuz” dedi.

700 dekarlık alanı şirket olarak ektiklerini geri kalan 400 dekarlık alanda da bölgedeki çiftçilerin patates yetiştirdiğini dile getiren Bengi, “Sulama birliği suyu kanaldan motopompla havuza basıyor, havuzdan cazibeli bir şekilde tarlalarımıza geliyor. Motopomp elektrikle çalışıyor dolayısı ile sulama birliği tasarruf etmek için hepsini çalıştırmıyor. Dolayısı ile su tarlalarımıza yeterli gelmiyor. Bu sorunu çözmek için çalmadığımız kapı kalmadı ama kimseye derdimizi anlatamadık. Yeterli sulama yapamadığımız için verim kaybımız oldu. Bu sorunu sadece biz yaşamadık bu bölgede çiftçilik yapan herkes etkilendi. Bu sorunlar çözülürse Günpınar ve Başdirek tarımda cazibe merkezi olur” diye konuştu.

Patates üretim alanında inceleme yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da, “Bölgede ürün envanterimizi genişletmeliyiz. Farklı ürünlere yönelmeliyiz. Bu konuda Darende olarak il dışından gelerek bölgemizde üretim yapan firmalara yardımcı olmalıyız. Sulama sorunu olduğunu öğrendik, önümüzdeki sezon bu sorunun yaşanmaması için elimizden gelen desteği yapacağız” şeklinde konuştu.

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