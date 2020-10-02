Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’u konuk edecek

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, yarın 13.30’da başlayacak maçta Antalyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında 30’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 11 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor'a deplasmanda 31 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, 3 puan için kenetlendi.

Hafta içerisinde transferde Semih Kaya ve Wallece gibi 2 önemli ismi kadrosuna katana sarısiyahlılar, Akdeniz temsilcisi karşısına farklı bir kadroyla çıkacak.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Trabzonspor maçının kadrosunda değişikliğe giderek Lukoki, Zuqui ve Semih Kaya’ya ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

Süper Lig’in ilk 3 haftalık bölümünde oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Antalyaspor ile evinde karşılaşacak Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Yarın 13.30’da başlayacak Yeni Malatyaspor Antalyaspor müsabakasını Alper Ulusoy yönetecek.

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