Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı. Darende’de yeni tip korona virüs denetimleri artırıldı.

Kaymakam Malik Çalışır’ın başkanlığında ilçe merkezinde pandemi ile mücadele denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Lütfi Bakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Ali Kale, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Mehmet Fatih Yılmaz ile diğer kurum amirleri katıldı. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki sokaklarda, fırın, kahvehane gibi umuma açık yerlerde ve D300 karayolu üzerinde şehirlerarası otobüslerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Covid19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.