Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81. Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alan Battalgazi Belediyesi’ne devredilecek. Battalgazi Belediyesi devredilecek alana Nikah Sarayı, Sosyal Tesis, Otopark ve Sosyal Donatı alanları oluşturacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye kazandırmayı hedeflediği Nikah Sarayı, Otopark ve Sosyal Tesis projelerini bir takım ziyaretler için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na aktararak, destek istedi. Başkan Güder’den projeler hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alanın Battalgazi Belediyesi’ne devredilmesi talimatını verdi. Battalgazi Belediyesi, Çöşnük’te ki eski devlet hastanesi karşısında bulunan alana Nikah Sarayı, Sosyal Tesis, Otopark ve Sosyal Donatı alanları oluşturacak. Battalgazi Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek protokol sonrası, alan Battalgazi Belediyesine devredilecek. Bununla birlikte Battalgazi Belediyesi, Karayolları 81.Şube Şefliğine farklı bir bölgede aynı dönüm arazi ve müştemilatlarıyla birlikte yer temini sağlayacak.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan bazı taleplerimiz oldu. Taleplerimizden biri Eskimalatya yolunun karayolları ağına alınmasından dolayı, o yolun prestijli bir cadde haline getirilmesi noktasında Karayollarımızdan talebimizi ilettik. Bakanımız bu talebi değerlendireceğini söyledi. Battalgazi bölgemizde şehrimiz ve üniversite arasında ki yürüyüş yolu üzerinde hem bisiklet yolu hem de yürüyüş yollarının yapılması Battalgazi’miz ve Malatya’mız için önemli bir hizmet olacağı da Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gündeme getirildi. Özellikle bakan beyden özel bir talebimiz oldu. Şehrin içerisinde bulunan Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliği’nin bulunduğu alan itibariyle şehrin estetiği ve bütünlüğü anlamında bir sorun haline geldiğini, buranın taşınarak başka bir yerde hizmet yapması gerektiğini ilettik. Bu yerin Battalgazi’mizde ihtiyacı karşılamak üzere sosyal bir tesisin, nikah sarayının, sosyal donatının yapılması noktasında ihtiyaç olduğunu bakanımıza konuştuk. Daha önceki dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız AK Parti Milletvekilimiz sayın Ahmet Çakır’da buranın Malatya için gerekli olduğunu ve güzel bir yatırım olabileceğini ifade ettiler. Sayın bakanımızın 14 dönümlük alanın Battalgazi Belediyesi tarafından oradaki müştemilatın yapıldıktan sonra karşılığında devir edilmesi noktasında müdürlere ve bölge müdürlerine talimatları oldu. Yeni hastanenin orada yapılmasından dolayı da o bölgede ciddi bir park ihtiyacı doğuracağını düşündük. Bu park ihtiyacını karşılamak üzere kapalı bir otopark yaparak, üzerine nikah sarayı, kitap kafeleri, sosyal tesisler ve vatandaşlarımızın istifade edebileceği yeşil alanlarla o bölgeyi donatıp Battalgazi’mizin hizmetine sunmuş olacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, emeği geçen Milletvekillerime, Belediye Başkanlarıma herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mız ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

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