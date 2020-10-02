Covid-19 tedbirlerine uymayanlara uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, 14 saat süren Covid19 denetimlerinde, 2 bin 82 şahıs, korona tedbirlerine uymadıklarından uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Covid19 tedbirleri kapsamında, 92 motorize ekip, 474 personelin katılımıyla, 14 saat süren denetim gerçekleştirildi. Denetimlerinde, 19 şahsa maske takmamaktan, 1 şahsa karantina kararına uymamaktan adli ve idari işlem yapıldı. 2 bin 82 şahıs, Covid19 tedbirlerine uymadıklarından uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.