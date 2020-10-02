Hırsız kovalamaca ile yakalandı

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Malatya’da bir hırsız, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mehkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Uçbağlar Mahallesi Nalbant Sokak üzerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekibini fark edip kaçan Y.K isimli zanlı, kovalamaca sonucu sokak üzerindeki bir evin bahçesinde yakalandı. Y.K’nın yanında bulunan çuval kontrol edildiğinde 1 spiral ve 120 metre inşaat elektrik kablosu bulundu.

Malzemeler müştekisine teslim edildi.

Şüpheli Y.K ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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