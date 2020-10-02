Çelikhan’dan Battalgazi’ye 'kardeş belediye' ziyareti

Adıyaman Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, beraberindeki heyet ile birlikte kardeş belediyeleri olan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Genel Merkez tarafından kardeş belediye ilan edilen Adıyaman Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’u ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi’nin başta Covid19 ile mücadele çalışmaları olmak üzere bir buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde hayata geçirilen ve planları dahilinde olan projeleri anlattı. Turizm, sanayi, spor ve birçok alandaki yapılması önerilen yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunan Başkan Güder ve Başkan Bulut, bundan sonraki süreçte kardeş belediyelerin birçok ortak projeye imza atacaklarının altını çizildi. Nazik ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’a teşekkür eden Başkan Osman Güder, “ Siz değerli dostlarımızı belediyemizde ağırlamak bizler için çok önemli” dedi.

“Battalgazi belediyesi bizlere ağabeylik yapacak”

Battalgazi Belediyesi’nin Çelikhan Belediyesi’ne bundan sonra ağabeylik yapacağının altını çizen Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “Malatya bizim komşu ilimiz. Battalgazi Belediye’mizde bizim kardeş belediyemiz. Genel Merkezi’miz bizleri kardeş belediye ilan etti. Yerleşik alanın büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu yüksek olan Battalgazi Belediyemiz bizlere ağabeylik yapacak. Malatya’yı, Battalgazi’mizi ve Başkanımızı bizler çok seviyoruz. Bugün kardeş belediyemiz olan Battalgazi Belediye Başkanımız ile tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için ziyaret ettik. Malatya’mızda birçok Adıyamanlı vatandaşımız ikamet ediyor. Bundan sonra inşallah bu ziyaretler sıkça olur. Bizleri güler yüzü ve hoş sohbeti ile ağırlayan Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeş olmanın gerekliliğini yerine fazlasıyla getireceğiz”

Bundan sonraki süreçte kardeş belediyeciliğin gerekliliğini yerine getireceklerinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kardeş Belediyemiz olan Çelikhan Belediye Başkanımızı, bugün Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Çelikhan resmi olarak Adıyaman’a bağlı olsa da, bizler Çelikhan’ı Malatya’mızın bir kardeş ilçesi olarak kabul ediyoruz. AK Parti Genel Merkezi’miz tarafından da bizleri kardeş belediye ilan etti. Bundan sonra kardeşliğin gerekliliğini yerine getirmek noktasında birlikte hareket edeceğiz. Malatya’mızda Çelikhan vatandaşımızın sayısı oldukça fazla. Bizler Malatya’mızda Çelikhanlı kardeşlerimiz ile güzel bir ahenk yakaladık. Bundan sonraki süreçte de kardeş belediyelerin birbirleri ile yardımlaşma noktasında gerekeni yerine getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak tüm çaba ve gayretlerimizi ortaya koyacağız” dedi.

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