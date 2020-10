Başkan Gürkan’dan esnaf ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halep Caddesi ve Emeksiz Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Halep Caddesi ve Emeksiz Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Yapılan ziyarette Başkan Gürkan’a esnaf ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bir esnafın tatlı ikramını geri çevirmeyen Başkan Gürkan, aldığı tatlıyı başka bir esnafla paylaşarak ziyaretlerini sürdürdü. Bir vatandaş Hekimhan ilçesinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan’a teşekkürlerini iletirken, üniversite ve lise öğrencisi gençler de internet sıkıntılarını Başkan Gürkan’a ilettiler.

Başkan Gürkan Malatya’da internet sıkıntısı olan yerlerle ilgili geçtiğimiz günlerde Malatya ziyareti yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bu konuyu ilettiğini ve kendisinin de konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Yapılan ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Hemşerilerimizle bir araya gelmek ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduk. Yaptığımız ziyaretlerde hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın bizlere karşı olan teveccühü yaptığımız işlerde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz her zaman Malatya’mızı istikbaline yakışır bir yere taşımak için çalıştığımızı belirtiyoruz. Gece gündüz Malatya’mızı daha nasıl güzelleştirebiliriz diye projeler üretip çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hemşerilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Gönüllere dokunduğumuzu hemşerilerimizin yüzlerinde ve söylemlerinde görebiliyorum. Hekimhanlı bir hemşerimizin asfaltlama çalışmasından dolayı bizlere yaptığı teşekkür aslında çalışmalarımızın göstergesidir. Göreve geldiğimizde söz vermiştik. Malatya’mızın asfaltlanmadık tek bir yeri kalmayacak diye. Bu anlamda her ilçemizde, her mahallemizde bütün birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.