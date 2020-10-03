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Mersedes Kadir’in annesi, oğlunun mezarı başında ağladı Sıddı Zeynep Kaydı: “Ölümünden sonra evde patates ve ıspanak yemiyoruz”

İHA

Mersedes Kadir’in annesi, oğlunun mezarı başında ağladı Sıddı Zeynep Kaydı: “Ölümünden sonra evde patates ve ıspanak yemiyoruz”

Malatya'nın sevilen yüzü, 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH hastalığından vefat eden ve herkesi derinden üzen Mersedes Kadir'in mezarı yaptırıldı. Mersedes Kadir'in annesi de oğlunun mezarı başında ağladı.
Malatya Şehir Mezarlığında, Mersedes Kadir olarak bilinen Fatih Kaydı’nın (36) kabrini ziyaret eden Annesi Sıddı Zeynep ve İş insanı Süleyman Eski dua ederek, Türk Bayrağı ve çiçek diktiler.
Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve geçtiğimiz 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı, kentte 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuş, ölümü sevenlerini üzmüştü.

“Çok özlüyorum”
Mersedes Kadir olarak bilinen Fatih Kaydı’nın Annesi Sıddı Zeynep Kaydı oğlunu unutamadığını belirterek, “Malatyalıların çok sevdiği Mersedes Kadir’i ben de çok özlüyorum. Oğlum her gün evinden çıkarken sopasına binip gidiyordu. Anne bir şey istiyor musun? Gelirken alayım diyordu. Oğlum seni çok özledim. Bugün Malatya şehir mezarlığında ziyaret edip, dualar yaptık. İş insanı Süleyman Eski’ye teşekkür ediyorum, oğlumun kabrine getirdi. Burada dua ettim. Oğlumun kabrini yaptıranlara teşekkür ediyorum. Allah onlarından bir ömür boyu razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kıyafetleri ve fotoğraflarını saklıyorum”
Anne Kaydı, oğlu Fatih Kaydı’nın kıyafet ve fotoğraflarını sakladığını ifade edip, ”Her gün sabah kalktığımda oğlum Fatih Kaydı’ yı çok özlüyorum. Kıyafetlerini atmadım her gün onu kokluyorum oğlumun kokusu var” şeklinde konuştu.
Sıddı Zeynep Kaydı, “Bana her gün kavun ve karpuz getirirdi. En çok sevdiği yemek ise ıspanaktı. Ben de ona her Pazar günü ıspanaklı yemek yapardım. Şimdi ise bana da nasip olmadı ıspanak ve patates yemiyorum. Her gün Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde evden sopasına binip Malatya’ya doğru hareket ediyordu. Anne ve abi size gelirken ne getireyim derdi” şeklinde konuştu. Sıddı Zeynep Kaydı, “ Oğlum Fatih Kaydı’nın hayatı film yapılacak olmasından dolayı çok seviniyorum. İnşallah sinema filmini izlemeye giderim” ifadelerini kullandı.

“Malatya’nın gülen yüzü mekanın cennet olsun”
İş İnsanı Süleyman Eski ise, “Malatya’nın sevilen yüzü, 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH hastalığından vefat eden ve herkesi derinden üzen Mersedes Kadir olarak bilinen Fatih Kaydı’nın mezarında ziyaret ediyoruz. Bu gün Malatya şehir mezarlığında kabrini ziyaret ederek dua ettik. Kabrine Türk Bayrağı ve çiçek koyduk. Malatyalıların çok sevdiği Kadir ‘i özlüyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Annemizle dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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