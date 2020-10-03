Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Karim Hafez’in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

16. dakikada Hakan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Karim xx, Ahmed Ildiz xx, Acquah xx, Cueva xx, Lukoki xx, Adem xx, Tetteh xxx

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel x, Kudriashov x, Eren x, Nuri x, Hakan x, Amilton x, Mukairu x, Fredy x, Jahovic x,

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Sidney Sam, Lukas Podolski, Dever Orgill, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Eren (Antalyaspor)

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