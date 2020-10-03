Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Acquah (Dk.83 Youssouf), Cueva(Dk.83 Mustafa), Lukoki (Dk.67 Zeki), Wallace, Tetteh (Dk.90+3 Kubilay), Ahmed, Semih (Dk.83 Hadebe), Hafez, Chebake, Adem

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Eren, Nuri (Dk.46 Podolski), Mukairu (Dk.46 Sidney Sam), Kudriashov, Fredy (Dk.74 Ufuk), Jahovic (Dk.46 Orgill), Amilton, Bünyamin, Hakan (Dk.64 Gökdeniz), Veysel

GOL: Dk.10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Lukoki, Wallave, Hafez (Yeni Malatyaspor) Eren, Fredy (Antalyaspor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-03 15:41:56



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