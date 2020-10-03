Yeni Malatyaspor´dan Antalyaspor´a yanıt



"TFF´ye verilen delegasyon listelerinin dışında hiç kimse stada alınmamıştır"MALATYA (DHA) Yeni Malatyaspor Kulübü, bugün oynanan Yeni Malatyaspor Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından kırmızı beyazlı kulübün yaptığı, maçta tribünde forma giymiş taraftarların yer aldığının ifade edildiği açıklamaya yanıt verdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü´nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yeni Malatyaspor'umuzun Antalyaspor ile oynadığı müsabakaya ilişkin maçın ardından Antalyaspor Kulübü tarafından yöneltilen 'maça akreditesiz seyirci alındı' yönündeki iddiaların hiçbir dayanağının olmadığını, maç günü organizasyon toplantısında TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dışında kimsenin stada alınmadığını belirtmek isteriz. Maç içinde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden kontrol yapılması talebi olmuş, akabinde akreditasyon listesi ve tribünde bulunan kişilerin TFF temsilcisinin talimatıyla kimlik ve delegasyon listesi kontrolü yapılarak herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiş ve bu durum Antalyaspor kulüp temsilcilerine bildirilmiştir. Bu duruma rağmen maç sonu yapılan açıklamalara bir anlam veremediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Antalyaspor Kulübü ve değerli camiasına 2020/2021 Sezonunda başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-03 22:52:09



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