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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelincik Tepesine 100 milyonluk yatırım daha

İHA

Gelincik Tepesine 100 milyonluk yatırım daha

Malatya’da depremzedelere yapılan TOKİ konutları yapım aşaması devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de depremzedeleri unutmadı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TOKİ Gelincik Tepesi kamulaştırma alanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Emlak Daire Başkanı eşlik etti.

“Hızlı bir planlama sürecine girmiş bulunmaktayız”
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Emlak İşleri Daire Başkanı Seyithan Tekin, “24 Ocak 2020 yaşanan depremden sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan AFET Konutları ile birlikte bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile beraber yapılacak olan konutların şehrimize entegrasyonun sağlanması, ulaşım bağlantılarının güçlü bir şekilde kurulması, sosyal donatı alanlarının oluşturulması amacıyla hızlı bir planlama sürecine girmiş bulunmaktayız.
Bu çerçevede kamulaştırma çalışmalarına başladık ve belli bir seviye gelmiş durumdayız. Yolun ihalesinin yapılması ile birlikte kamulaştırma işlemleri sonuçlanmak üzeredir. Burada yaşayacak vatandaşlarımız için güçlü ulaşım ağları oluştuğu, kent entegrasyonunun sağlandığı bir alana kavuşacaktır’ dedi.

“Malatya'ya alternatif yol kazandırıyoruz”
Gelincik Tepe Kamulaştırma alanı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem Malatya ve Elazığ illerimizi büyük ölçüde etkiledi. Deprem sonrası buranın alt merkez olarak ilk etapta bin 600 deprem konutu yapılması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve AFET tarafından uygulamalı olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi olarak, şu anda yaklaşık 945 varise ait olan bu arazilerde rızai terk ve kamulaştırma yoluyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bu çalışmaların neticesinde en kısa sürede bitirilmesi noktasında ilgili talimatları vermiş bulunmaktayız. Kamulaştırma çalışmaları bitirildikten sonra yol ihalesi yapılarak, 30 metre genişliğinde bir yolun Gelincik Tepesi ile buluşması ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzde, Orduzu ve Hanımın Çiftliğinde yapmış olduğu ihaleler ile su noktasında altyapı konusunda çalışmalar başlandı.
Alt yapı ihaleleri yapıldı. Burada şu anda 100 milyona yakın bir yatırımı Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yapıyoruz. Bir taraftan kamulaştırma işlemlerini yaparken, diğer taraftan Orduzu, Hanımın Çiftliği, gelincik tepesi ile ilgili altyapı ve ulaşım, çevre düzenlemeleri ile ilgili yoğun bir çalışma Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülmektedir.
Acele kamulaştırma kararı alınması ile kamu yararı 1 ay içerisinde kamulaştırmanın bitirileceğini umuyoruz. Yapılan bu çalışma ile birlikte Malatya'ya alternatif yol kazandırılmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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