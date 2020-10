Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere moral ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerine moral ziyareti gerçekleştirerek, öğrencilere dezenfektan seti ve Battalgazi Belediyesi’nin gençlik yatırımlarının yer aldığı Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti.

Tüm Türkiye’nin yaşadığı Covid19 salgını gölgesinde gelecek planları yapan lise son sınıf öğrencilerine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte moral ziyareti gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan bu zorlu süreçte Avni Kığılı Kız Anadolu Lisesi ve Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerine destek ziyareti gerçekleştirerek, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan dezenfektan setinin yanında gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti. Pandemi ile hayatlarında önemli değişimler yaşayan ve bu yıl sınav heyecanı ile karşı karşıya kalacak öğrencilere yönelik yapılan bu moral ziyareti, öğrenci ve ailelerini mutlu etti.



“Başkanımıza gençlere ve eğitime büyük önem veriyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gençlere büyük önem verdiğini belirterek sözlerine başlayan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e hazırlamış olduğu bu güzel hediyeler için teşekkür ediyorum. Başkanımız gençlere ve eğitime büyük önem veriyor. Çünkü bizim geleceğimiz bu gençlerdir. İnşallah bu çalışma diğer okullara da yansır” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’de bu tür projeler beni heyecanlandırdı”

Battalgazi Belediyesi’nin bu tür projeler ortaya koymasının kendisini heyecanlandırdığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da,” Battalgazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte öğrencilerimize bazı hediyeler takdim etti. Birde öğrencilerimize hediye edilen Lisezone dergisini bende inceledim. Battalgazi Belediyesi’nin gençlik yatırımlarının yer aldığı bir sayıyı, gençlerimizle buluşturdular. Battalgazi Belediyemiz eğitimin yanında yer aldığı için teşekkür diyorum. Belediyemizin bu tür projelerin içerisine girmesi beni fazlasıyla heyecanlandırdı” şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimize moral ziyareti gerçekleştirdik”

Gençlerin her daim emrine amade olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz üzere 7 aydır tüm insanlığın etkilendiği bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizler de halkımızın olumsuz etkilendiği bu durumu en aza indirgemek ve bu durumu olumluya çevirme noktasında ilk günden beri gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Battalgazi Kaymakamımızın başkanlığında kurulan ilçe hıfzıssıhha ekibi olarak evde kalan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş olduğumuz ekiplerimizle canla başla çalıştık ve çalışmalarımıza halada devam ediyoruz. Bugünde öğrencilerimize moral vermek için onları ziyaret ettik. Bizler gençlerimizin her daim yanında ve emrindeyiz. Lise son sınıf öğrencilerimizin bilgi dağarcığını genişletecek ve ileri zamanlarda kendilerine faydalı olabilecek bilgilerin içerisinde yer aldığı ve Battalgazi Belediye’nin sponsorluğunda uzman bir ekip tarafından hazırlanan Lisezone dergisinin basımını gerçekleştirdik ve öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu dergiler öğrencinin yanında veliye de hitap edecek şekilde hazırlandı. Belki de bu süreçte öğrencilerden ziyade veliler bilgilenmiş olacak ve evlatlarını ona göre yönlendirecekler. Diğer öğrencilerimizin ise evlerine teslim edilecek. İnşallah bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi bıktırmadan, usandırmadan bu olumsuz dönemi onlara olumluya dönüştürme adına bu tür çalışmalarımız devam edecek. Şuan okullarımızın cıvıl cıvıl olması gerekirken, bu süreçten dolayı maalesef sessiz ve sakin ve birkaç tane öğrencinin eğitim gördüğü bir dönemi yaşıyoruz. Temennimiz kısa sürede bu sorun sıkıntı giderilmiş olur ve yüz yüze eğitimimiz başlar” dedi.



“Dezavantajları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise “Battalgazi Belediyemiz ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organize ettiği lise son sınıf öğrencilere yönelik bu dergiyi okulumuzda öğrencilerimize dağıttık. Başkanımız mahallelerde de çocuklarımızın evlerine bu dergilerin dağıtımını sağlayacak. Öğrencilerimizin sınava hazırlanırken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili olarak onlara kısa da olsa bir yol gösterme ve destek olma görevini ifa etmiş olacağız. İnşallah bu pandemi sürecini kısa sürede atlatır ve tekrar eğitim öğretim dönemine dönüş yaparız” ifadelerini kullandı.



“Başkanımız gençlere yönelik güzel çalışmalara imza atıyor”

Battalgazi Belediyesi’nin gençlere ve öğrencilere yönelik birçok faaliyete tanıklık ettiğini dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Battalgazi Belediyemizin gençlere ve öğrencilere yönelik birçok faaliyeti var. Gençlerin özellikle bu salgın sürecinde sosyal anlamda kendilerini eve hapsederken, arkadaşlarıyla iletişimi de kesmeme adına birçok faaliyetleri var. Battalgazi Belediyemiz o süreçte öğrencilere powerbank hediye etmişti. Bugünde bir dergi çıkarılmış. Gençlere rehberlik yapabilecek, gençlerin tercihlerinde yön gösterecek ve aynı zamanda sosyal faaliyet olarak zamanlarını nasıl değerlendirecek bir çalışma. Gençlere büyük önem veren Battalgazi Belediyemizi kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, 5 Ekim itibariyle teknik liselerde yüz yüze eğitimin önünü açtı. Bu salgın azaldıkça öğrencilerimiz de okulla buluşurlar ve yüz yüze eğitimin nimetlerinden faydalanabilirler. Uzaktan eğitim belli düzeyde devam ediyor ama belli noktada sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Bizim gönlümüzden geçen bir an evvel bu salgının sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek son bulmasıdır. İnşallah Malatya’mızda bu tedbirlere riayet ederek salgını hızlı bir şekilde atlatır” diyerek sözlerini tamamladı.

