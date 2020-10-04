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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domates tarlada 50 kuruş, manavda 3 TL

İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde domates üreten çiftçiler, tarlada 50 kuruşa sattıkları ürünlerin pazar ve manavlarda 23 TL'ye satıldığını belirterek, "Biz tarlada ucuz satıyoruz, tüketici pahalı yiyor. Aradaki fark nereye gidiyor?" dedi.

Domates tarlada 50 kuruş, manavda 3 TL

Malatya’nın Darende ilçesinde domates üreten çiftçiler, tarlada 50 kuruşa sattıkları ürünlerin pazar ve manavlarda 23 TL'ye satıldığını belirterek, “Biz tarlada ucuz satıyoruz, tüketici pahalı yiyor. Aradaki fark nereye gidiyor?” dedi.
Gökpınar Sulama Projesi'nin hayata geçmesi ile Darende’nin Günpınar ve Başdirek mahallelerinde sebze üretimi arttı. Ancak üretilen sebzeleri ucuz fiyatla sattıklarını söyleyen çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ettiler. Çiftçi İbrahim Canpolat, ürün yelpazesini geliştirmek için domates dikimine karar verdiklerini belirterek, “Yaklaşık 35 dönün araziye domates dikimi yaptım. Ama zarar etmeden sezonu kapatırsak kar sayacağız. Nedeni ise gübre pahalı, su pahalı. Dönümü 180 TL’ye sulama yapıyoruz. Biz bunlara katlanıyoruz ama ürünümüz elimizde kalıyor. Esnaflar bizden domatesin kilosunu 50 ve 60 kuruş arası alım yapıyor. Ama 2 ve 3 TL arası satış yapıyorlar. Aradaki dengesizliği görüyorsunuz. Üreten kazanamıyor, vatandaş pahalı yiyor ama aradaki farkı kimler kazanıyor anlamış değiliz. Kazanamıyoruz da bu işe neden girdiğimi söyleyelim. Pancar ekiyordum, patates ekiyordum, kuru fasulye ekiyordum, bir ürün yelpazesi oluşturalım dedim, ayrıca pancarın ekim alanı daralıyor, patatesin ekim alanı daralıyor, iki sezon farklı ürün ekmeyelim dedik. Domates işine bu mantıkla başladım. Ama gördüğünüz gibi ürünümüz tarlada duruyor. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve sorunlarımıza çözüm bulurlar. Biz ucuz satıyoruz, tüketici pahalı yiyor. Aradaki fark nereye gidiyor?” dedi.
Canpolat, “Darende Ziraat Odası başkanımıza, odanın ziraat mühendisine teşekkür ediyorum. İlk kez bir ziraat mühendisi ve oda başkanı ziyaretimize geldi. İlçe tarımdan kimseler arayıp sormadı. Şunu da söyleyelim, destek de istemedik, kendi imkanlarım ve bilgimle bu ürünü yetiştiriyorum. Bu ürün için doğal elementler kullandım. Hormon ilaçları kullanmadım. Bitkinin ihtiyacı olanları kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ise, vatandaşların yerli ürünleri tüketmesini istedi. Karaca, “Bugün Darende’nin sebzede cazibe merkezi olan Başdirek ve Günpınar mahallerindeki çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Domates üretimi yapan İbrahim Canpolat kardeşimizin ürününün elinde kalma tehlikesi yaşaması bizleri üzdü. Farklı illerimizden gelen sebzeleri tüketeceğimize kendi ilçemizde yetişen doğal sebzelere neden ilgi göstermiyoruz. Bizler kendi çiftçimize sahip çıkmalıyız. Darende Ziraat Odası olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Yerli ürünlerimize ilgi gösterilsin istiyorum” dedi.

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