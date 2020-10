Malatya’dan 11 ülkeye balık ihracatı Alabalık ve somon ihracatı ile 17 milyon dolar gelir elde edildi

Dünyaya ihraç ettiği AB coğrafi işaret belgeli kayısısı ile adından sıkça söz ettiren Malatya’da son dönemlerde artan alabalık ve somon üretimi ile de yeni bir ihracat kapısı aralandı. Şu an 11 ülkeye yapılan balık ihracatı ile kent ekonomisine 17 milyon dolar gelir sağlanıyor.

Yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık kayısı ihracatı ile ekonomiye katkı sağlayan Malatya’da, su ürünlerinde de ciddi bir ihracat payı hedefleniyor. Kentte bulunan Karakaya Baraj havzasında başlayan balık üretimi gün geçtikçe artarken, özellikle somon üretimi ile de ciddi bir döviz girdisi hedefleniyor.

Geçen yıl 2 bin 500 ton olan kültür balıkçılığı üretimi bu yıl 5 bin 550 tona ulaşırken, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı su ürünleri mühendisi Ahmet Turan Karaca, kentte balık ihracatından 17 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi. Balık üretiminde ciddi bir ivme kazandıklarını ifade eden Karaca, bu yıl alabalık üretiminin yanı sıra somon üretimi de gerçekleştirerek pazar paylarını arttırdıklarını dile getirdi. Müdür Yardımcısı Karaca, ürettikleri balıkları AB ülkeleri başta olmak üzere 11 ülkeye ihraç ettiklerini dile getirerek kısa vadede üretim hedeflerinin 7 bin 500 ton olduğunu söyledi. Ancak uzun vadede bu rakamın yeterli olmadığını belirten Karaca, Karakaya havzasını üreticilere açarak bu hedefi daha da yükseltme düşüncesinde olduklarını söyledi.

Şu an 11 bin ton kurulu kapasite başvurularının olduğunu ve işlemlerin tamamlanması ile üretimin arttırılacağını kaydeden Karaca, yaptıkları araştırmalarda Karakaya barajı havzasında toplam 90 bin tona kadar üretim yapılabileceğinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Bu yıl yurt dışında yapılan balık ihracatı ile 17 milyon dolar gelir elde edildiğini de kaydeden Karaca, “Malatya’da kayısıdan sonra en fazla ihraç yapılan ürünlerin başında su ürünleri geliyor. 90 bin hedefimizi çok uçuk hedef görmüyoruz, yeter ki üreticilerimiz bizden bu yönde talep de bulunsunlar” dedi.

Balıkçılık ve su ürünleri şube müdürü Abdullah Çelik de Malatya’daki balık avcılığı konusunda bilgi verdi. Şu an kentte 5 su ürünleri kooperatifi bulunduğunu belirten Çelik, 93 ruhsatlı teknelerinin de olduğunu ve üretiminin çok daha yüksek rakamlara çıkması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

