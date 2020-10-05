Malatya polisinde şok uygulama

Malatya’da polisin 2 saat süreyle yaptığı şok uygulamada çok sayıda suçlu yakalanırken, suç unsuru uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi. Ayrıca Covid19 hastası da evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 11 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 26 ekip 114 personel ile 2 saat gerçekleştirilen uygulama yapıldı. Uygulamada, Covid19 testi pozitif olan 1 şahıs alınarak 112 ye bilgi verildi. 112’nin intikal etmesi ve gerekli işlemlerden sonra korona hastası şahısın ikametine gitmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarda, 1095 GBT sorgusu yapıldı. 1 şahıstan Astra marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 5 adet fişek elde edildi. 1 şahıstan MAP marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek elde edildi.

8 şahısın yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı.

Bir araçtan 78 adet Uyuşturucu hap 10.29 gr esrar maddesi bir adet kesici alet elde edildi. 1 şahıstan 15 adet uyuşturucu hap elde edildi. Dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 615 araç kontrol edildi. 5 Araç sürücüsüne 48/5 md. Alkollü araç kullanmaktan, 5 Araç sürücüsüne 36/3A md. Sürücü Belgesiz araç kullanmak, 5 Araç sürücüsüne 36/3B md. Sürücü Belgesi alındığı halde araç kullanmaktan, 7 Araç sürücüsüne 31/1B md. Takoğraftan, 12 Araç sürücüsüne 49/3 md. Kullanma süresini aşmaktan55 Araç sürücüsüne diğer maddelerden olmak üzere toplam 89 sürücüye 58 bin 155 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi.

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