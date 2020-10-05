Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

DHA

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama


MALATYA, (DHA)MALATYA ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada Malatya ve Hatay'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin 100 yeşil reçeteye tabi ilaç, 210 gram metamfetamin, 890 gram skunk maddesi, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, polis ekipleri, kentte torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 1 şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hakkında toplanma kararı bulunan 2 de kitap ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve kitaplara el koyan ekipler, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-05 13:20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da çapa motoru devrildi; anne öldü, eşi ve oğlu yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da çapa motoru devrildi; anne öldü, eşi ve ...
Milletvekili Kahtalı’dan esnaflar ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan esnaflar ziyaret
Malatya polisinde şok uygulama
YEREL HABERLER Malatya polisinde şok uygulama
Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı
Uyuşturucuları pazarlarken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuları pazarlarken yakalandılar
Malatya’dan 11 ülkeye balık ihracatı Alabalık ve somon ihracatı ile 17 milyon dolar gelir elde edildi
YEREL HABERLER Malatya’dan 11 ülkeye balık ihracatı Alabalık ve ...
Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını boyayacak
YEREL HABERLER Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını ...
Domates tarlada 50 kuruş, manavda 3 TL
YEREL HABERLER Domates tarlada 50 kuruş, manavda 3 TL
Malatya Büyükşehir’den hafriyatlara sıkı takip
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den hafriyatlara sıkı takip
Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere moral ziyareti
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
YEREL HABERLER 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Kaleci Ertaç yeniden Yeni Malatyaspor’da
YEREL HABERLER Kaleci Ertaç yeniden Yeni Malatyaspor’da
Valizde uyuşturucu hap, çantada kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Valizde uyuşturucu hap, çantada kaçak nargile tütünü ...
İhraç edilen kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı
YEREL HABERLER İhraç edilen kayısı miktarı düştü, döviz girdisi ...
Yeşilyurt Belediyesi çimi kendi tesislerinde üretiyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi çimi kendi tesislerinde üretiyor
Özal Üniversitesi Tıp fakültesine öğretim üyesi alınacak
YEREL HABERLER Özal Üniversitesi Tıp fakültesine öğretim üyesi ...
Malatya Büyükşehir araç parkına finişer takviyesi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir araç parkına finişer takviyesi
Depremzedelere köy konutları hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Depremzedelere köy konutları hızla yükseliyor
Büyükçimişliler, Büyükşehir’le asfalta kavuştu
YEREL HABERLER Büyükçimişliler, Büyükşehir’le asfalta kavuştu
Gelincik Tepesine 100 milyonluk yatırım daha
YEREL HABERLER Gelincik Tepesine 100 milyonluk yatırım daha
Yeni Malatyaspor´dan Antalyaspor´a yanıt
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor´dan Antalyaspor´a yanıt
Yeni Malatyaspor'dan Antalyaspor'a yanıt
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Antalyaspor'a yanıt
Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Tamer Tuna: "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X