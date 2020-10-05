Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

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MALATYA, (DHA)MALATYA ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada Malatya ve Hatay'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin 100 yeşil reçeteye tabi ilaç, 210 gram metamfetamin, 890 gram skunk maddesi, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, polis ekipleri, kentte torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 1 şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hakkında toplanma kararı bulunan 2 de kitap ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve kitaplara el koyan ekipler, gözaltına aldığı şüpheliyi sorgusunun ardından adliyeye sevk etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-05 13:20:03



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