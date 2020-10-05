Milli arada Yeni Malatya Stadına yoğun bakım

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Süper Lig’de verilen milli aranın ardından Yeni Malatya Stadyumu'nda çim sahada iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 10 yenerek milli araya giren Yeni Malatyaspor’da futbolculara izin verilirken, stat ise bakıma alındı.

Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada lige verilen milli arada stadın zemininin yoğun bakıma alınarak gerekli çalışmalara başlanıldığı ifade edildi. Tohumlama sonrası kumlama ve gübreleme çalışmasının yapıldığı çim sahada, stat zemininin ligin 6. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına yetiştirileceği açıklandı.

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