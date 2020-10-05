Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde önce kazı sonra restore

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Eskimalatya’daki Şahabiyyei Kübra Medresesi’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi ören alanı, kazı çalışmalarından sonra ise restore edilecek ve turizmin hizmetine açılacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde 13631376 tarihlerinde Eskimalatya’da yaptırılan Şahabiyyei Kübra Medresesi’nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte yaklaşık 700 yıl önce Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde Miri Ümera lakabıyla ünlü Şahabettin Hızır adlı emir tarafından yaptırılan Şahabiyyei Kübra Medresesi’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan’dan kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceği bilgisini alan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, kazı ekibi ile de uzun uzun sohbet etti. Battalgazi’deki tarihin ayağa kaldırma noktasında önemli çalışmalara imza atıldığını aktaran Milletvekili Kahtalı, kazı çalışmalarının yeniden başlamasını sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



“Başkanımızın emekleri çok büyük”

Kazı çalışmalarının profesyonel ekipler tarafından devam ettiğini aktaran Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, “Medrese 1360’lı yıllarda yapılmış Memlüklü eseri bir medresemiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2006 ve 2011 yıllarında kazı yaptık. Bu kazılar yan tarafta okul olmasından dolayı sonlandırılmıştı. Sağ olsun Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, gerekli çalışmaları yaparak bizim yeniden kazı yapmamıza olanak sağladı. Başkanımızın emekleri bu anlamda çok büyük. Biz de tekrardan ihalesini yapıp kazı çalışmasını başlattık. Zaten daha önceki kazı çalışmalarında buranın eyvanlı, medrese hücrelerinden oluşan simetri bir planının olduğu tahmin ediliyordu. Kazı çalışmalarında da medreseye ait duvar kalıntılarına rastladık. Bu yıl içerisinde gerekli çalışmalarımızı tamamlayıp kurula gideceğiz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah yapıyı ayağa kaldırma anlamında çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’yi medeniyetlerin merkezi haline getireceğiz”

Medeniyetin Kalbi Battalgazi ilçesindeki kültürü ayağa kaldırmak için gerekli tüm çalışmaları Battalgazi Belediyesi olarak yaptıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi deyince aklımıza kültür ve medeniyet geliyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizde kültürümüzü ayağa kaldırmak, medeniyetimizin hangi noktalara geldiğini görme ve gösterme noktasında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile beraber çalışmalarımızı başlattık. Şahabiyyei Kübra Medresesi’nde üniversite düzeyinde eğitimlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde yaşamın cami merkezli inşa edildiğini de anlıyoruz. Yan tarafımızda Ulu Cami ve hemen üst tarafında medreselerin ve üniversitelerin olduğunu görüyoruz. Bu yapıyı açığa çıkarma noktasında bir buçuk aya aşkın bir süredir Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz kazı çalışmalarını yaptı. Gezdiğimizde buradaki hücreleri görüyoruz. Sayın müdürümüzün ifadesiyle bu yıl içerisinde kazıları bitirip sonraki yıllarda da aslına uygun restore edilip tarihimize sahip çıkmak ve kültürümüze ayağa kaldırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin kültür ve medeniyet ile örtüşmesini daha da zenginleştireceğiz. Battalgazi’yi medeniyetlerin merkezi haline getireceğiz. Battalgazi’yi aslına uygun bir şekilde inşa edip ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.



“Aslına uygun restore edilmesi gerekiyor”

Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şahabiyyei Kübra Medresesi’nin aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlatacaklarının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Şahabiyyei Kübra Medresesi’nde geçmişte İslam dininin doğru anlaşılıp doğru anlatılması için alimlerin ve hocaların yetiştirildiği bir mekan. Buradan da dünyaya alimler gider ve İslam dinini tebliğ ederdi. Eskimalatya’daki Ulu Camimizin hemen yanında Şahabiyyei Kübra Medresesi’nin bulunduğu alanın yan kısmına zamanında bir tane okul yapılı. Tabi bu tarihi mekan üzerine yapılmış bir mekan. Öncelikle bu okulun kaldırılması için göstermiş olduğu gayretten dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz buradaki kazı çalışmalarına başladılar. Eski ismi ile hücre diye adlandırılan, şimdiki ismi İle dershane olarak oluşan odaların tespiti yapılmış. Bu bölgenin tamamının kazısı, bu yılsonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız. Bitirdikten sonra üzerinin inşası konusunda taleplerimiz olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekirse de Cumhurbaşkanlığımıza konuyu ileterek aslına uygun restore edeceğiz. Kervansaray’ı aslına uygun olarak yeniden nasıl inşa ettiysek, Şahabiyyei Kübra Medresesi’ni de öyle inşa edeceğiz. Buranın önemi ve değeri açısından bu mekanların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor. İnşallah Şahabiyyei Kübra Medresesini de ayağa kaldıracağız” dedi.

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