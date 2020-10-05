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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan öğretmenlere övgü

İHA

Başkan Gürkan’dan öğretmenlere övgü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Köy Enstitüsünden yıllar önce mezun olan ve yıllarca eğitim camiasına hizmet verdikten sonra emekli olan öğretmenlerle bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Bayramuşağı Mahallesi ziyareti esnasında bir araya geldiği Köy Enstitüsü mezunu ve öğretmenlikten emekli olan Hasan Bingöl, Kemal Özer ve Mehmet Kutlutürk’ü Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Köy Enstitüsü okullarının değerini ve kapanmadan önceki dönemlerde ne kadar önemli olduğunu Başkan Gürkan’a anlatan Emekli Öğretmen Hasan Bingöl, öğrencilik yıllarında Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel’in Köy Enstitülerine Sivas’tan tren ile gelerek kendilerine dersler verdiğini anlattı. Öğretmenlerin Köy Enstitüsünden mezun olduktan sonra önemli görevler üstlendiğini ifade eden Başkan Gürkan, “ Akçadağ ilçemizin Bayramuşağı mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde görmek için gittiğimiz ziyaretimizde orada büyük hazineler gördük. Ziyaretimiz sırasında çok değerli hocalarımızı gördüm. 9093 yaşına gelmiş,70 yıl bu memlekete hizmet etmiş ve şuanda köylerinde ikamet eden, köydeki insanlara ışık saçan onlara rehberlik eden güzel insanları gördüm ve onlarla tanıştım. Özellikle hocalarımla bir öğlen yemeğinde beraber olma lütfunu bize bahşeder misiniz dediğimde onlarda sağ olsunlar kabul ettiler ve bizde bir araya geldik. Hocalarımız 1927 1930 doğumlu ve o dönemde öğretmen olmuşlar, yurdumuzun birçok yerinde çalışıp, öğretmenlik yapmışlar. Anadolu’nun en ücra köşelerine giderek öğrencilere ve bulunduğu yerlerdeki vatandaşlara öğretme noktasında, diğer işleri öğretme anlamında Köy Enstitüsünde öğrendiklerini anlatmak için önemli görevler ifa etmişler. Hocalarımızı ağırlamak beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendilerine tekrardan hoş geldin diyor ve bundan sonraki hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunuyorum” dedi.

"Her noktaya gönüllü olarak hizmet götürüyor"
Topluma faydalı insanlar yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Hasan Bingöl de, “Köy Enstitüsü okulundan mezun olduktan sonra 1951 yılında Kâhta, Sincik ilk görev yerimdi. Önceden çalıştığım yer Malatya’ya bağlıydı ve daha sonra Adıyaman’a bağlandı. O zamanın şartlarında Malatya’dan Sincik’e o dönemlerde katır sırtında üç günde gidebiliyorduk. Devletimizin gösterdiği yerlerde çalışıyorduk. Hedefimiz köylerde kalkınmayı başlatmaktı. Devlet büyüklerimizde kalkınmanın köylerden başlayacağını o zamanlarda da söylüyorlardı. Mutfakta olan kadının, tarlada çalışan çiftçinin yaptığı işi bilinçli bir şekilde yapması gerekiyordu ve bunun için de öğretmenin oralarda olmasına ihtiyaç vardı. Bizim zamanımızda yetişen insanları topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmeye çalıştık ve biz yol gösterdik. Mümkün olduğunca adaletten, haktan ve hukuktan bahsettik. O dönemde Köy Enstitülerinde 23 bin öğretmen mezun oldu ve 40 bin köye öğretmenlerimiz giderek devletimize ve milletimize hizmet etti. Köylerimizde yaşayan vatandaşlar okuma ve yazma öğrendi. Bizim çalışmalarımız kalkınma içindi” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın hiçbir ayrım yapmadan nereye hizmet gerekiyorsa oraya gönüllü olarak gittiğini ifade eden Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Hasan Bingöl de, "Başkanım köyümüze gelene kadar bu yaşım itibariyle bizim köyde bu kadar idareci ve yetkili kimseyi görmemiştim. Başkanımızın köyümüze yaptığı ziyarette göğüsüm kabardı. Köyümüzde başkanımızın yaptığı çalışmalar var. Su ve kanalizasyon alt yapılarının çalışmaları yapılıyor. Başkanımızda yapılan çalışmaları görüp yerinde inceledi. Başkanımızın yaptığı hizmetlerden sonra köyümüzün şekli değişti. Bugüne kadar köyümüze toplu halde hizmet veren kimse olmadı. Başkanım yaptığı çalışmalarda ayrım yapmadan, nerede bir hizmet yapılması gerekiyorsa oraya gelip gönüllü olarak o hizmeti yapıyor. Bizde bu çalışmalarından dolayı çok memnun olduk. İnşallah daha iyi hizmetler yapar ve bizlerde gördükçe memnun oluruz. Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.
Ben şimdiye kadar 40 yıl hizmet verdim. Başkanımızın bu davetinden dolayı biz çok memnun olduk. Bizi daha önce hiçbir belediye başkanı davet edipte bir derdiniz, ihtiyacınız ve isteğiniz var mı diye soranı şimdiye kadar görmedim. Bu görevde kim olursa olsun memlekete hizmet önemli. Memleketimizin kalkınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Allah Başkanımızın ömrünü uzun etsin”
Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Mehmet Kutlutürk ise "Akçadağ Köy Enstitüsüne 1947 yılında girdim ve 1952 yılında mezun oldum. Öğretmenlikte ilk görev yerim Adıyaman’ın Okulu olmayan bir köyü idi. Okul olmadığı için bir binada öğrencileri topladık. Çocuklar Türkçe bilmiyorlardı. Tarlada çocukları gezdirerek taşı, toprağı ve bitkileri öğretmeye çalışıyordum. Bu şekilde öğrencilere okuma yazma öğrettim. Buradaki görevim bittikten sonra Adıyaman’ın başka bir köyüne geçtim ve daha sonrasında Malatya’ya geldim. Son olarak Akçadağ merkezde bulunan Ziya Gökalp okulunda yöneticilik yaptıktan sonra emekli oldum. Bizim köye verdiği hizmetlerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah başkanımızın ömrünü uzun etsin. Kendisine iyi ki varsın diyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız Malatya’yı tarafsız bir şekilde yönetiyor”
Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Kemal Özer de, Köy Enstitüsünden mezun olduktan sonra 24 yıl görev yaptığını ve daha sonra emekli olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerini davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Özer, Başkan Gürkan’ın hiçbir ayrım yapmadan Malatya’yı tarafsız olarak yönettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

“Başkanımız Halkla birlikte çalışmalar yürütüyor”
Bayramuşağı Mahalle Muhtarı Hasan Hazar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın halk ile birlikte çalıştığını ve bunun başta Bayramuşağı mahallesi olmak üzere bütün Akçadağ mahalleleri tarafından takdirle karşılandığını söyledi. Belediye’nin halk için olduğunu ve halkı için çalışmalar yapan Belediye Başkanına sahip olduklarını, bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiğini bildirdi.
Yapılan görüşmelerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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