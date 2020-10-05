Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-05 17:58:06



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