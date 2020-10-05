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Tüfenkci: “Çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya sahip çıksınlar”

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya kayısının bir miladı yaşadığını ifade ederek, "Özellikle çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO'ya sahip çıksınlar. Ürünlerinin daha sağlıklı koşullarda saklanacağı ve değerinde alınıp satılacağı bu depolara getirsinler. Burada kiralama ücretinin büyük bir kısmını da devletimiz karşılıyor" dedi.

Tüfenkci: “Çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya sahip çıksınlar”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya kayısının bir miladı yaşadığını ifade ederek, “Özellikle çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya sahip çıksınlar. Ürünlerinin daha sağlıklı koşullarda saklanacağı ve değerinde alınıp satılacağı bu depolara getirsinler. Burada kiralama ücretinin büyük bir kısmını da devletimiz karşılıyor” dedi.
Milletvekili Tüfenkci, Malatya’daki temasları kapsamında, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lisanslı depoyu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Milletvekili Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada Malatya’nın kayısıda bir milada imza attığını ifade ederek sadece Malatya değil bölgenin de kayısı alanında kalkınması anlamında da bir kazanç elde ettiklerini söyledi.
Kayısının depolanması ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satmak üzere vatandaşların depoya gelmeye başladığını ifade eden Tüfenkci, lisanslı deponun 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle başladığını ancak iki seneye yakın beklediğini anımsatarak, “Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde takip ederek, bu yatırımın ayağa kalkması noktasında gayret gösterdi. Süre doluyordu, uzatım aldık, ek kaynak gerekiyordu onun tamamlanması ve LİDAŞ Şirketinin buraya ortak olması noktasında gayret gösterdik. Milletvekillerimiz ve hükümetimiz, lisanslı deponun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bunun için teşvik ediyor” diye konuştu.
Lisanslı deponun tarım ticaretinin önemli ayaklarından birisi olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:
“Gelecekte bu işlev daha da artarak gidecek. İçerisinde bulunduğumuz depoda Türkiye’nin en modern depolarından birisi. Kayısı lisanslı depoda da bir ilk ve referans değerleri de bundan sonra bu depoyla Türkiye’ye yayılmış olacak. Bu referans değerleri de belirlerken yine burada Malatya çok etkin oldu. Bakanlığımız döneminde de arkadaşlarımız buraya gelerek çalışma yaptılar. Gerekli yerlerle yapılan görüşmeler neticesinde kayısının lisanslı depolarda bekletilme şartları belirlendi. Modern depolama ve uygulanan sistem bakımından da gerçekten en kaliteli malzemelerle, en iyi şartlarda korunuyor. Çiftçilerimiz gönül rahatlığıyla depoya ürünlerini teslim edebilirler.”
Milletvekili Tüfenkci, Malatya’nın 300 milyon dolar olan kayısı ihracatının 23 kat artacağını ifade ederek, “Coğrafi İşaret Tescili yapılmış bir ürün. Buna üreticilerimiz, paydaşlarımız sahiplenirse ben inanıyorum ki Avrupa’da da Malatya kayısısı ayrıca bir ses getirecek. Şimdiye kadar üreticilerimiz ürünlerini saklama noktasında endişe duyuyorlardı, şimdi artık lisanslı depolar bir güvence haline geldi. Bu noktada vatandaşımız ister ürününü depoda bekletir, iki sene içerisinde istediği insana satabilir. Elektronik senetle devrediyor. Ya da Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı, kayısılarını buraya verebilirler. Vatandaşlarımız yine burada depoladıkları ürünleri teminat olarak Ziraat Bankası’na gösterip, sıfır faizli kredileri kullanma imkanına sahipler. Bu noktada özellikle çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya sahip çıksınlar. Ürünlerinin daha sağlıklı koşullarda saklanacağı ve değerinde alınıp satılacağı bu depolara getirsinler. Burada kiralama ücretinin büyük bir kısmını da devletimiz karşılıyor. Bu imkanlardan da faydalansınlar. Eğer TMO’ya da satacaklar ise istediklerinde satarak 12 gün içerisinde paralarını alabiliyorlar. Bu Malatya için bir fırsat ve Malatyalı çiftçilerimizin bunu kullanmasını istiyoruz. Bu anlamda Malatya Ticaret Borsamız elini taşın altına koyuyor” diye konuştu.
Tüfenkci, Malatya çiftçisini ve kayısıyı destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, LİDAŞ Şirketine, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kayısının esas sahiplerinin üreticiler olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Lisanslı depolar bir Kayısı Birlik işlevini görmez. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girmesi büyük bir iş ve gerçekten kayısının en azından taban fiyatının belirlenerek, onun üzerinden işlem görmesi önemli ama hiçbir zaman bir Kayısı Birlik kadar işlev görmez. Bu işin sahibi üreticiler. Dolayısıyla onların bir araya gelerek oluşturdukları birliğin daha farklı bir işlevi, lisanslı depo ve TMO’nun farklı bir işlevi var. Ama TMO ve lisanslı deponun Malatya’ya kazandırılması Malatya çiftçisi ve kayısı için bir milattır” diyerek sözlerini tamamladı.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ederek, “Malatya kamuoyunun sabırsızlıkla beklediği ve takip ettiği kuru kayısıda lisanslı depoculuğumuzun hayata geçtiği ve TMO’nun ürün satın alma kararıyla taçlandırılmış bir sistem. Sizin de burada olmanız, depoların başından buyana yönetmeliklerinin çıkmasından, bugünde ürünün nasıl satın alındığı, üreticinin ürünü buraya intikal ettirmesi ve depoya kabulüyle takip ettiğinizin bir ifadesidir. Sizin de bakan olduğunuz dönemde birlikte çalıştık. Çok kritik dönemler yaşadık, bu dönemlerde de bize destek oldunuz” diye konuştu.
Özcan, Malatya’nın sabırsızlıkla beklediği ve 50 bin ailenin umudu olan kayısının 800 bin nüfusu yakından ilgilendirdiğini kaydederek, “Türkiye’nin tarım ürünleri içerisinde en kıymetli ihracat ürünü olan ve dünya kuru kayısı ihracatının da en önemli merkezi olan Malatya’da kayısıyla ilgili çok önemli bir yatırım gerçekleşti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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