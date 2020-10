Yeşilyurt Belediyesinden tablet bağış kampanyasına destek

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağış kampanyası başlattı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, isteyenlerin kampanyaya katılabileceğini belirterek, Yeşilyurt belediyesi olarak 200 tablet bağışında bulunduklarını duyurdu.

Yeşilyurt'ta ‘Çocuklarımızın Eğitimi İçin, Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı kampanya hayata geçirildi. Kampanyanın Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni eden Eğitim ve Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Taşkesen, “Sosyal belediyecilikte örnek projelerin altına imza atan, bu kampanyanın hayata geçmesinde büyük destekler veren Yeşilyurt Belediyesine ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kamu kurumları, sivil toplum ve meslek örgütleri, okul aile birlikleri bir ve beraber hareket ettiği sürece toplumsal bir değişimin öncülüğü gerçekleşmiş oluyor" dedi.



“Projenin başarıyla uygulanması için elimizden gelen desteği vereceğiz”

Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise “Yaşadığımız bu zor süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EBA destek merkezlerini güçlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız sağ olsun her daim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. EBA Destek Merkezleriyle ilgili Bakanlığımızın ciddi çalışmaları söz konusu, ihtiyaç sahibi gençlerimiz için sürekli irtibat halinde olacağız. Yeşilyurt’ta EBA Destek merkezlerimizi artırarak, eğitime erişimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



“Ülke çapında ses getirecek güzel bir kampanyayı başlatıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattıkları kampanyanın, hayırsever ve duyarlı vatandaşların destekleriyle ülke çapında ses getireceğini söyledi. Eğitim hizmetlerinde örnek ve dikkat çekici projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, “İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde güzel bir kampanya için imzalarımızı atacağız. Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için yine güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar proje üretirsek, onların eğitim hayatlarına ne kadar katkı sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz. Geleceğimizi eğitimini almış, kendini yetiştirmiş ve donanımlı bir gençliğe emanet etmek adına bugünden atılan adımların ciddi önemi vardır. Pandemi salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımız hızlı bir şekilde organize olarak gerekli teknolojik altyapıyı sağladı ve 20202021 EğitimÖğretim Yılı, anaokulları ve birinci sınıflar hariç, “EBA Uzaktan Eğitim Sistemi” ile başladı. Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından başarılı bir şekilde sürüyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarında ki eğitim merkezlerimizde çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak adına bizlerde farklı projelerle bu süreci desteklemeye çalışıyoruz. Ana sınıfı ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı, diğer sınıflarda da eğitimden geri kalınmaması adına uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. Ekonomik bakımdan dezavantajlı vatandaşlarımız var ve bunlar, çocuklarının bu dersleri alabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlayamıyor. Yani evlerinde bir bilgisayar veya tableti olmayan birçok öğrencimiz var. Yeşilyurt Belediyesi olarak uzaktan eğitim gören ancak maddi durumu yeterli olmadığı için tablet alma durumu olmayan kıymetli öğrencilerimize destek olmak adına güzel bir kampanyayı başlatıyoruz. İnşallah Yeşilyurtumuzun 44 ayrı noktasında EBA Destek Noktası oluşturmayı planlıyoruz. Dezavantajlı durumunda, tablet alamayacak durumunda olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına tablet bağış kampanyası başlatma kararı aldık. Projeyi bizler başlattık, hayırsever, eğitim gönüllüleri, duyarlı hemşerilerimizin ve ‘çorbada benimde tuzumuz olsun’ diyecek herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminin yarım kalmasına ve sıkıntı yaşamasına gönlümüz razı gelmez, bu konuda sıkıntı yaşayanlara gerekli yardımları ulaştırmak adına bu güzel projeyi başlattık” dedi.



“Projeyi 200 tablet bağışlayarak başlattık”

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak 200 tablet bağışlayarak kampanyaya start verdiklerini kaydetti. Çınar, "44 farklı noktaya kurmayı planladığımız EBA destek noktasının şehrimizin her tarafına uyarlanıp erişimin sağlanması için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli hareket edeceğiz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla evinde tablet ve bilgisayar olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bağışlanacak tabletleri göndereceğiz. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve tabletlerin adresine ulaşması noktasında birlikte hareket edecekler. ‘Bir tablet bağışla, eğitimin kalbine dokun’ sloganıyla başlattığımız kampanyamıza katılmak isteyenler, belediyemizin internet sitesi üzerinde oluşturulan linke tıklayabilir. Burada hem tablet isteyenler hem de tablet bağışlayanlar için başvuru formları bulunmaktadır. Bu başvuruları ilgili komisyonlarımız değerlendirerek kısa sürede organize edecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, EBA’ya giremeyen öğrencilerimizi tespit ederek bize bildirecek ve inceleme komisyonlarının incelemesi sonucu gerçekten ihtiyacı olan ailelere birer adet olmak üzere, bağışlanan tabletlerden vereceğiz. Belediye olarak bu kampanyaya da 200 adet tablet veriyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun! Tablet kampanyamızın çok verimli geçeceğine ve Yeşilyurt’ta tabletsiz öğrencimiz kalmayacağına yürekten inanıyorum. Projemiz ne kadar çok sayıda desteklenirse nitelikli eğitime kavuşabiliriz. İnşallah çok sayıda tablet bağışlanır ve ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını hep birlikte çözüme kavuştururuz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere 100 bin adet maske dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Belediye olarak çeşitli yaş gruplarına uygun büyüklükte 100 bin maske hazırladık. Açılan anaokulları ve birinci sınıflara bu maskeleri dağıtmaya başladık. Temennimiz odur ki diğer sınıf kademeleri de açıldıkça Yeşilyurt sınırları içindeki bütün okullara, kurslara, Kur’anı Kerim kurslarına, eğitim merkezlerine vs. öğretmenleri de dahil olmak üzere maske dağıtacağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önemlidir” şeklinde konuştu.



“Çocuklarımızın güzel bir eğitim alması için anlamlı bir proje”

Pandemi salgınının her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birtakım sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “Aslında yüz yüze esaslı okullarımızda çocuklarımızı misafir ederek bir eğitim sistemi sunmak gönlümüzden geçmekte ancak şartların zorlaması sebebiyle EBA sistemi üzerinden bilgi vermek suretiyle bir eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu çerçevede tabii ki durumu elverişli olan vatandaşlarımız olduğu gibi elverişli olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin karşılanmasıyla ilgili öncelikle Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde güzel bir projeyi Yeşilyurt’ta başlatıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz şu an 200 civarında tablet bağışladı. İnşallah hayırseverlerimizin bağışlarıyla beraber bu sayının artacağına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın tablet ihtiyacını da bu şekilde karşılamak istiyoruz. Bu projenin üç saç ayağı vardır, Belediyemiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızdır. Eminim ki tüm saç ayaklarımız üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirip sonuçta çocuklarımız en güzel eğitimi alacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı. Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen imza törenine Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Eğitim ve Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Taşkesen ve TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.