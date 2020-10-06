Çatıyı esrar üretim üssüne çevirmişler Jandarma Elazığ-Malatya arası uyuşturucu ticaretini çökertti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatıyı esrar üretim üssüne çevirmişler Jandarma Elazığ-Malatya arası uyuşturucu ticaretini çökertti

İHA

Çatıyı esrar üretim üssüne çevirmişler Jandarma Elazığ-Malatya arası uyuşturucu ticaretini çökertti

Elazığ’da üretilip feribotla Malatya’ya getirilerek piyasaya sürülen kubar esrarın izini süren jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyon ile zehir tacirlerini yakaladı. Ekipler evin çatısında üretilen, hazır hale getirilen 12 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin, Elazığ’dan Malatya’ya feribot ile uyuşturucu sevkiyatı istihbaratını alması ile operasyon için düğmeye basıldı. Battalgazi ilçesindeki Feribot iskelesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin Elazığ’ın Baskil ilçesinden feribot ile geldiği otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.’nın ifadeleri ile operasyon genişletildi.
Mahkemeden alınan izin kararı ile Baskil ilçesine giden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, burada şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Evin çatısına çıkan jandarma ekipleri burada üretimi yapılan ve satışa hazır vaziyette bulundurulan 12 kilo 100 gram kubar esrar maddesine rastladı.
Operasyon sonrası toplam 16 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas teraziye el konulurken gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bazı sekterler için pozitif ayrımcılık talebi
YEREL HABERLER Bazı sekterler için pozitif ayrımcılık talebi
Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay Kuru temizlemeci pantolonun cebinde unutulan bin 600 Euro'yu sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay Kuru ...
Yeşilyurt Belediyesinden tablet bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesinden tablet bağış kampanyasına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir ...
Olcay Şahan Yeni Malatyaspor’da
YEREL HABERLER Olcay Şahan Yeni Malatyaspor’da
Tüfenkci: “Çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya sahip çıksınlar”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Çiftçilerimiz lisanslı depoya ve TMO’ya ...
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Sultansuyu Harasında riskli yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Sultansuyu Harasında riskli yapılar yıkılıyor
Yaşlı vatandaşlara otobüs uyarısı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşlara otobüs uyarısı
Başkan Gürkan’dan öğretmenlere övgü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan öğretmenlere övgü
Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde önce kazı sonra restore
YEREL HABERLER Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde önce kazı sonra ...
Milli arada Yeni Malatya Stadına yoğun bakım
YEREL HABERLER Milli arada Yeni Malatya Stadına yoğun bakım
Başkan Çınar’ın Kitap Kafe ilgisi
YEREL HABERLER Başkan Çınar’ın Kitap Kafe ilgisi
Tıp Fakültesi’nde ilk dersi Rektör Karabulut verdi
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi’nde ilk dersi Rektör Karabulut verdi
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten ...
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 ...
Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Ağır yaralı vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Ağır yaralı ...
Malatya'da çapa motoru devrildi; anne öldü, eşi ve oğlu yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da çapa motoru devrildi; anne öldü, eşi ve ...
Milletvekili Kahtalı’dan esnaflar ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan esnaflar ziyaret
Malatya polisinde şok uygulama
YEREL HABERLER Malatya polisinde şok uygulama
Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı
Uyuşturucuları pazarlarken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuları pazarlarken yakalandılar
Malatya’dan 11 ülkeye balık ihracatı Alabalık ve somon ihracatı ile 17 milyon dolar gelir elde edildi
YEREL HABERLER Malatya’dan 11 ülkeye balık ihracatı Alabalık ve ...
Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını boyayacak
YEREL HABERLER Çocuklar, Malatya’nın tarihi ve kültürel yapısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X