Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-06 13:46:02



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