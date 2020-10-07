Malatya'da PKK/KCK operasyonu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheliyi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-07 11:55:44



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