Semt pazarlarıyla alış-veriş kültürünü nezih alanlara taşınıyor

Yeşilyurt’un farklı noktalarına sabit semt pazarları kurarak alış veriş ortamlarını hem kaliteli alanlara taşıyacaklarını hem de trafik yükünü hafifleteceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olan ‘Semt Pazarları’ projesini teker teker hizmete sunarak sağlıklı, modern ve yaşanabilir yaşam alanlarının sayısını artıracaklarını söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Vatandaşlarımızın kaliteli ve hijyenik alanlarda alış veriş yapmasını sağlayacak, esnaflarımızın da ürünlerini daha güzel ortamlarda sunmasına katkı sunmak adına başlattığımız ‘ Semt Pazarları projemiz, doğru ve planlı şehircilik esaslarına yeni bir anlayış kazandıracaktır” dedi.



“Sağlıklı ve güzel günlere kavuşmak için tedbirlere harfiyen uyalım”

Karakavak Mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgiler alıp, sağlıklı ve güzel günlere açıklanan tedbirlere harfiyen uyulması halinde ulaşabileceklerini söyledi.



“Semt pazarlarıyla yaşanabilir alanların sayısını artıracağız”

“Esnaflarımızın daha rahat ortamda iş yapması için elimizden geleni yapıyoruz”

Yeşilyurt’ta gündelik hayatı kolaylaştıracak ve sürdürülebilir yaşam olanaklarını geniş kesimlere ulaştıracak projelere yoğunlaştıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Karakavak mahallesinde kurulan pazar alanımızı ziyaret ederek esnaflarımıza hayırlı işler diledik, hemşerilerimizin taleplerini dinledik. Karakavak mahallemizde yıllardır süren şuyulandırma ve imar uygulaması gibi yaşanan ciddi sıkıntıların çözüme kavuşmasından sonra pazar alanımızın kurulduğu bölgenin etrafında yeni yaşam alanları kuruluyor. Yapılaşmaların artmasıyla birlikte devam eden inşaatlardan dolayı pazarcı esnafımızın yaşadığı bir takım sıkıntıları var, bizimle de bunları paylaştılar. Sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız. Esnaflarımız ekonominin hiç şüphesiz belkemiğidir, onların daha huzurlu ve güzel alanlarda her hangi bir sorun yaşamadan ürünlerini tanıtmaları ve satışlarını yapmaları adına elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak özellikle devam eden pandemi sürecinde ilçemizin tüm pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına el dezenfektanları yerleştirdik, görevli ekiplerimiz sürekli maske ve hijyen denetimi yapıyorlar. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın uygulamalardan memnun olması bizleri mutlu etti, ancak rehavete girmeden açıklanan tedbirlere harfiyen uymamız lazım, bana bir şey olmaz asla demeyelim, kurallara riayet edelim. Ekiplerimiz temizlik, maske ve mesafe uyarısını sürekli yapıyorlar “ şeklinde konuştu.



“Tezgahlardaki ürünlerin yüzde 90’ının yerli olması bizi mutlu ediyor”

Pazar tezgâhlarında ki ürünlerin büyük bir kısmının yerli ve doğal olmasından büyük bir memnuniyet yaşadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Ziyaretimiz sırasında yüzde 90’ı Malatya ve çevre illerimizin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzelerimiz, pazarcılarımızın tezgâhlarında hemşerilerimizin beğenisine sunulduğunu gözlemledik. Tezgâhlardaki ürünlerin yerli ve doğal olması bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız hem gündelik ihtiyaçlarını karşılamak hem de kışlık ihtiyaçlarını gidermek adına alış verişlerini güzel bir ortamda yapıyorlar, tabii ki turşu başta olmak üzere kışlık ürünler için tercih edilen ürünlerin tamamının yerli olması da vatandaşlarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor. Bununla birlikte bölge iklimine uygun olmayan ancak ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen farklı meyve ve sebzelerimizin de satışı yapılmaktadır, tezgahlarda her türlü ürünün olması, satışların bereketli geçmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu pazarımızda üreticilerimize kendi ürettikleri ürünleri satabilmeleri için yüzde 20 oranında dışarıdan kendi ürünlerini satma imkanı da verdik. Üreticilerimiz belgelerini ibraz ederek kendi ürettikleri ürünleri burada rahat bir ortamda satışını yapabiliyorlar, fiyat politikası açısından da her hangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli pazarlar, vatandaşlarımıza da güzel alış verişler diliyorum. İnşallah el birliğiyle ülkemize ve ekonomimize sahip çıkıp destekleyerek daha güzel yarınlara hep birlikte kavuşacağız” dedi.



“Çilesiz ve Yeşiltepe’ye yeni semt pazarları kazandıracağız”

Yeşiltepe ve Çilesiz mahallelerine ‘Semt Pazarları’ kuracaklarını söyleyen Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak esnaflarımızın daha sakin ve güzel alanlarda ürünlerini satması, vatandaşlarımızın da nezih alanlarda alış verişlerini yapmaları adına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ‘Semt Pazarları’ projemizi açıklamıştık. Yakınca mahallemizdeki pazarımız hizmete girdi. Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimiz ile Yeşiltepe bölgesine kazandıracağımız pazar alanımız içinde çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Vatandaşlarımız kuracağımız sabit semt pazarlarında hem alış verişini yapacak hem de diğer sosyal alanlarda keyifli vakit geçirecek. Semt pazarlarımız, Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde yeni yaşam alanlarının kurulmasına öncülük edecektir” diye konuştu.

