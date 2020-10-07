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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, din görevlilerinin haftasını kutladı

İHA

Başkan Güder, din görevlilerinin haftasını kutladı

17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’i ziyaret ederek haftasını kutladı.
Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve büyük bir coşkuya sahne olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle yerini çeşitli ziyaretlere bıraktı. Hafta münasebetiyle Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’i makamında ziyaret ederek, haftasını kutladı. Ziyarette, camilerin etkin işlevleri, yüz yüze açılacak kurslar ve camilerin ihtiyaçları ele alınırken, İslam tarihinde camilerin önemine de dikkat çekildi. İlçe Müftüsü Özdemir, yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, müftülük olarak camiler ve din görevlilerine olan destekleri için Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

Müftü Özdemir: “Bizleri hiçbir zaman unutmuyorlar”
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 17 Ekin tarihileri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta münasebetiyle biz kutlama düzeni içerisinde değil, her yıl bir tema belirleyerek, bu tema çerçevesinde topluma bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Hafta boyunca dijital ortamlarda cami ile ilim bağlantısını anlatıyoruz. Camilerin ilim ve bilimin merkezi olmasını, tarihte gördüğü fonksiyonu bugün nasıl icra ederiz bunları anlatıyoruz. Bu münasebetiyle bugün bizleri ziyarete gelen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizleri mutlu etti. Bizleri unutmadılar. Bizleri hiçbir zaman unutmuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Din görevlilerimiz güzel hizmetler yapıyor”
Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Kaymakamımız, Battalgazi Belediye Başkanımız, İlçe Tarım Müdürümüz ile birlikte Battalgazi İlçe Müftülüğümüzü ziyaret ettik. Bu hafta Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Tüm din görevlileri adına kendilerine başarılar diliyorum. Bu seneki temaları olan ilim ve cami eksenini yapma noktalarında kendilerine başarılar diliyoruz. Yapılan güzel hizmetleri ile birlikte haftalarını kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Din, cami ve toplum birbirinden ayrılmaz üçgendir”
Sözlerine Ali İmran Suresi 104.Ayetiyle başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Cenabı Allah Kur’anı Kerimde; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir’ buyuruyor. Biz, dini irşat eden görevli kişileri bu gruptan görüyoruz. Esas işleri bu olmalı. Din, cami ve toplum birbirinden ayrılmayan bir üçgendir. Biz bunları birbirileri ile buluşturduğumuzda ıslah edilmiş ve rabbimizin razı olduğu bir toplumu inşa etmiş oluruz. Bu yönüyle müftümüz Battalgazi’ye geldikten sonra büyük çabaları ve gayretleri sarf ettiler. Din görevlileri sorumluluk bilincinin bir kat daha farkına vardılar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Camileri gençlerle buluşturma noktasında çok güzel katkıları oldu. Hafta sonları özellikle gençlerimizi camilerle buluşturması Battalgazi’mizde gelenek haline gelmiş oldu. Belki bir hafta ile sınırlı olmayan Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutlamak üzere kendilerini ziyaret ettik. Zor bir görevi ifa ediyorlar. Haftalarını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

“Din görevlilerimizin haftasını kutluyorum”
Kaymakam Abdul Kadir Duran, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bugün heyet olarak ilçe müftülüğümüzü ziyarete geldik. Özellikle din hizmetleri ile birlikte pandemi sürecinde ilçemizdeki müftülük personellerinin ciddi katkısı oldu. Yaptığı görevler nedeniyle kendilerine teşekkür ediyor, haftalarını kutluyor ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Ziyaret sonunda Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’e hediye takdim etti.

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