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Hayır Çarşısı açılış için gün sayıyor ‘Vahap Küçük’ ismi Hayır Çarşısı’nda yaşatılacak

İHA

Hayır Çarşısı açılış için gün sayıyor ‘Vahap Küçük’ ismi Hayır Çarşısı’nda yaşatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesi altında bulunan 700 metrekarelik alanı hayırseverliği ile tanınan rahmetli Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Hayır Çarşısı olarak düzenliyor. Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıda, giyim ve mobilya gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânına kavuşmuş olacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu rahmetli Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışa hazır olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların kısa bir zaman sonra alışveriş yapabileceklerini söyledi.

"Çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız"
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin ve hayırseverlerin destekleriyle bu alanda çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere bir puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız alışveriş yapabilecekler” dedi.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çok güzel bir mekan oluşturuldu"
Belediyeciliğin temel esaslarından birinin de Sosyal Belediyecilik olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sosyal Belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için arkadaşlarımız tarafından çok güzel bir mekan oluşturuldu. Kernek Külliyesi altında 700 metrelik alan içirişinde oluşturulan Hayır Çarşısında vatandaşlarımız gıda, giyim ve mobilya gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânına kavuşmuş olacak” dedi.

"Hayır Çarşısına Vahap Küçük ismi verilecek"
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hayır Çarşısı’na Vahap Küçük isminin verileceğini belirterek, “Kısa süre önce kaybettiğimiz, hayırseverliği ile tanınan, Doğanşehir’in babası dediğimiz, Türkiye’nin hayır abidesi olan Vahap Küçük’ün ismini Hayır Çarşımızda yaşatacağız. Vahap Küçük Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kart sistemiyle buradan ihtiyaçlarını hiçbir ücret ödemeden sadece puan sistemiyle karşılayabilecekler. İlgili arkadaşlarımız bu hususta çalışmalarını yürütmekteler. Uygulayacağımız bu sistem ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gururunu incitmeden hizmet sunacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarda emeği geçen Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaştan Başkan Gürkan’a sevgi dolu sözler
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı ziyareti sırasında yürüme engelli Orhan Gülfırat’la bir süre sohbet etti.
Çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Orhan Gülfırat, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri arayarak halimizi sorarak bizimle ilgileniyor. Çalışmalarınız bizi gururlandırıyor. Arkamızda duran bir belediye başkanımızın olması bizleri gururlandırıyor. İşlerinizin yoğunluğunu biliyoruz. Müsait olduğunuz bir zamanda Sayın Başkanımızı Engelliler Koordinasyon Merkezinde ağırlamak istiyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızı düşünerek hizmet ürettiklerini belirten Başkan Gürkan ise, “İnsanları düşünerek ilgilenmek, nezaket göstermek bir vecibedir. Bu vecibeyi göstermek bile artık büyük bir lüksmüş gibi algılanıyor. Yoğun bir tempo ile Malatya’ya hizmet üretmenin çabası içerisindeyiz. Salgın süresi geçtikten sonra hep birlikte bir araya gelerek sohbet eder çay içeriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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