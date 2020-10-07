Malatya'da alt geçitte kaza: 4 yaralı

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Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen Emrullah A. yönetimindeki 01 L 0082 plakalı Fort Focus marka otomobil önünde seyreden Serkan D. yönetimindeki 23 DV 681 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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