Malatya kaçakçılığa geçit yok

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Malatya’da, gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde M. K., isimli şahsın il dışından gümrük kaçağı nargile tütünü getirerek piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. Şüpheli M.K, takibe alınarak Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde durduruldu. Şahsın elinde bulunan kolide yapılan aramada, 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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