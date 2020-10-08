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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, yeni itfaiye binasını inceledi

İHA

Başkan Gürkan, yeni itfaiye binasını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski SSK Hastanesi karşısında inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İtfaiye teşkilatımıza güç katacak, Malatya'ya yakışır bir merkez oldu" dedi.
11 bin 712 metrekare alan üzerine inşa edilen İtfaiye Merkezi bodrumzemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. İtfaiye personellerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olan merkez 8 peronluk garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerden oluşuyor.
Yeni itfaiye merkezini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya yakışır ve günün şartlarına uygun bir itfaiye merkezi yapıldığını belirterek, "İtfaiye merkezimiz nihayet tamamlandı. Hakikaten modern ve personelimiz için gayet uygun bir merkez oldu. Bütün olaylara kısa sürede tam teçhizatla müdahale edebilecek bir kapasiteye sahip. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 100 ton su deposu var. 8 peronluk garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane ve malzeme odası var. Malatya’mıza hayırlı olsun" dedi.
İtfaiye personellerinin 7/24 esasına dayalı bir şekilde görev beklediğini ifade eden Gürkan, ekiplerin olaylara çok kısa sürede müdahale ettiğinden bahsetti. Gürkan "Ekiplerimiz Malatya'nın 712 mahallesinde göreve hazır bir şekilde bekliyorlar ve görev mahalline de en kısa sürede intikal ediyorlar. Özellikle merkezdeki olaylara 5 ile 10 dakika arasında müdahale ediliyor. Ben hepsini tek tek kutluyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.
Malatya'daki itfaiye merkezi sayısını açıklayan Gürkan yeni merkezle birlikte olaylara müdahale süresinin daha da kısalacağının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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