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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Kaçmaz’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Başkan Güder’den Kaçmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz ay Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ali Kaçmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ile birlikte geçtiğimiz ay Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Ali Kaçmaz’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti. Yeni görevi için Müdür Kaçmaz’a başarı dileyen Başkan Güder, ilçedeki öğrencilerin iyi eğitim almasını sağlamak adına üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaçmaz’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin de belediye ile birlikte ortak çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtti.

"Başkanımızla her zaman istişare içinde olacağız”
Battalgazi için her daim istişare içinde olacaklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Başkanımıza ve ilçe başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemiz için her zaman istişare içinde olacağız. Başkanımızın ilçemizin eğitimine katkıları büyük olacaktır. Bundan şüphem yok. Battalgazi’de aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak için çaba sarf edeceğiz. İl Müdürümüze ve ilçe müdürümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"AK Parti teşkilatı olarak müdürümüzün yanındayız”
Müdür Kaçmaz’a görevinde başarılar dileyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malumunuz üzere son dönemlerde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kan değişimi oldu. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Ali Kaçmaz müdürümüz geldi. Göreve yeni gelen müdürümüzün bu hizmeti daha yukarıya taşıma noktasında gereken gayreti mutlaka gösterecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bizler AK Parti teşkilatı olarak milli eğitim müdürlüğümüzün yanındayız" dedi.

"Bölgemizdeki eksiklikleri hep birlikte gidereceğiz”
Battalgazi bölgesinin zor bir bölge olduğunu hatırlatan ve bölgenin okul ihtiyacına değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan değerli Ali Kaçmaz müdürüme ilçe başkanımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Battalgazi’miz her anlamda zor bir bölgedir. Her açıdan zor bir bölge. Dün olduğu gibi bugünde hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Zor şartlar ve koşullarda arzulanan düzeyi yakalamak kolay olmuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer paydaşlarımız ile bir araya gelerek ‘Battalgazi’mize neler kazandırabiliriz?’ bunun gayreti ve çalışması içinde olacağız. Malumunuz üzere özellikle bölgemizde okul ihtiyacımız var. Bölgedeki derslik eksiğimizi hep birlikte gidereceğiz. Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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