Malatya’da uyuşturucu tacirlerine kıskıvrak

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Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmeyerek, 1.500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesinde, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapılmasıyla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 3 şahsa ait 4 ayrı adreste icra edilen operasyonda, 1.500 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma tarafından zanlıların gözaltına alındıkları ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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