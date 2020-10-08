Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkız Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan
operasyonda 1,5 kilogram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-08 13:00:42
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